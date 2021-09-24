Давніші за піраміди та Стоунхендж: у Туреччині відкрили захоплюючі локації для туристів

У Карахантепе виявили 12 найважливіших локацій періоду неоліту

У Туреччині відкрили один з 12 найважливіших археологічних локацій неолітичного періоду - Карахантепе в провінції Шанлиурфа. Ці руїни тільки на 600 років молодше за Гебеклітепе. У 2022 році тут планують відкрити центр для туристів.

Сама локація Карахантепе входить до масштабного проекту "Таш тепе" - Кам'яні пагорби, або кургани, які уряд Туреччини реалізує в регіоні стародавньої Месопотамії у Східній Анатолії.

У чому унікальність знахідок в Карахантепе

"Ми називаємо це кам'яними курганами. Вони розташовані на лінії в 100 кілометрів. Гебеклітепе і Карахантепе - це центральні точки цього маршруту. Зараз йдуть розкопки 7 курганів. Їх назви залишилися колишніми, як їх називали тут історично" - зазначив під час зустрічі з журналістами міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

"Карахантепе - це одна з територій у вигляді кіл, одна з найважливіших неолічних точок. Особливість місця полягає в тому, що тут було житло людей 12 століть тому, і тут виявили пам'ятник у вигляді людини", — сказав міністр під час відкриття локації.

Фото: Карахантепе - одна з найважливіших неолітичних точок на майбутньому маршруті (РБК-Україна)

Саме місце розкопок знаходиться за 75 кілометрів від міста Шанлиурфа на території Національного парку серед кам'янистих гір. Поки це пустельна місцевість, але в найближчі роки її включать в масштабний туристичний маршрут по 7 локаціях (розкопок курганів) Месопотамії - регіону, до якого відноситься локація.

Цікаво, що первісні люди, які ще не знали металу, і свої 500-тонні колони-скульптури богів і посуд видовбували з каменю. Щоб дотягнути та вкопати ці колони, використовувалася сила 500 осіб. Але ці люди володіли фантазією і хорошою пам'яттю, що видно по повторюваних візерунках в нових курганах.

Яким буде туристичний маршрут

Очікується, що в перший рік туристичний маршрут принесе 1 млрд доларів доходів від туризму, а в наступні роки доходи зростуть до 5 млрд на рік. Початкові інвестиції в проект по 12 курганам "Таш тепе" (Tas Tepeler) склали 120 мільйонів турецьких лір.

"Таш тепе" - найбільший археологічний проект в Туреччині, який включає розкопки 12 курганів, яким близько 12 тисяч років. До проекту залучено 12 міжнародних організацій та 12 турецьких університетів та інститутів.

Фото: Між курганами проходитиме маршрут, який складе понад сто кілометрів (РБК-Україна)

Туристичний маршрут між курганами з відстанню 100-150 кілометрів може бути розрахований на 6-7 днів відвідування. За різними оцінками, він може залучити 5-6 млн туристів на рік. Всього в розкопаних круглих будівлях виявлено 250 Т-подібних стел (колон). Ще 50 повинні будуть відкопати.

Також належить відкопати ще 16 точок в Гебеклітепе. У семи курганах ведуться розкопки, в інших п'ять проводять попередні геомагнітні дослідження.

Всі знахідки курганів знаходяться безпосередньо на місці розкопок. Копії артефактів складають експозиції в музеї археології в Шанлиурфі - найбільшому в Туреччині, який відкрили у 2015 році.

"Новий образ країни". Як починалися розкопки в Карахантепі

В рамках проекту "Культура Гебеклітепе і розкопки Карахантепе" два роки тому Стамбульський університет почав дослідження поверхні в районі, відомому жителями регіону як "Кечілітепе", повідомляє турецьке видання Hurriyetdailynews.

Перші розкопки в регіоні були розпочаті під керівництвом Некми Карула зі Стамбульського університету з дозволу, отриманого від Міністерства культури та туризму, Головного управління культурної спадщини та музеїв.

Фото: Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой (РБК-Україна)

Вчений заявив, що 12 точок, імовірно відносяться до того ж періоду, що і Гебеклітепе, вже були виявлені в регіоні, і одне з них знаходилося в Карахантепе.

Професор зазначив, що знаряддя, знайдені в цьому регіоні, показують, що там жила громада мисливців і збирачів.

"Розкопки в Карахантепе дозволять знайти відповіді на багато питань", - сказав Некмі Карул.

Однак він додав, що розкопки, які планувалося провести навесні, через погодні умови та заходи з боротьби з COVID були відкладені.

"Ми сподіваємося, що це місце стане новим образом нашої країни в майбутньому", — додав професор археології.

Нагадаємо, ми писали, що восени в Туреччині стає популярним "білосніжний" курорт.

Також повідомлялося, що єгипетські археологи пролили світло на стародавні звичаї в історичному регіоні країни.