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Новый дом. В Днепре отремонтировали общежитие для 120 семей мариупольцев

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Вторник 31 января 2023 16:37
Новый дом. В Днепре отремонтировали общежитие для 120 семей мариупольцев Фото: Жилье для мариупольцев в Днепре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Днепре заканчивают ремонт общежития под социальное жилье для мариупольцев. В помещении поселят 120 семей.

Это первый проект, который даст старт другим, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "ЯМариуполь".

В скором времени ожидается завершение работ и открытие общежития. В помещениях заменены окна, пол, освещение, обустраивают общее пространство. Цель проекта – создать уютное и комфортное жилье для мариупольских семей.

Отмечается, что это только первый шаг в решении жилищного вопроса.
Все мариупольцы могут стать на специальный учет в центрах "ЯМариуполь" на получение социального жилья с указанием города. Заявки будут рассматриваться в ходе реализации следующих проектов жилья для переселенцев из Мариуполя и района.

Новый дом. В Днепре отремонтировали общежитие для 120 семей мариупольцевФото: Отремонтированные комнаты в общежитии в Днепре (t.me/mariupol_1778)

Обращаться за поддержкой в центры "ЯМариуполь" можно в разных городах:

  • Запорожье, пр. Соборный, 150А;
  • Днепр, ул. Воскресенская, 23;
  • Винница, ул. Соборная, 50;
  • Киев, ул. Антоновича, 39;
  • Кропивницкий, ул. Академика Паученко, 41/26;
  • Хмельницкий, ул. Героев Мариуполя, 3а;
  • Ивано-Франковск, ул. Грушевского, 22а;
  • Калуш, ул. Грушевского, 13;
  • Одесса, ул. Пишоновская, 30а;
  • Львов, Галицкая площадь, 15;
  • Кривой Рог, ул. Героев АТО, 11;
  • Черкассы, ул. Владимира Ложешникова, 52;
  • Тернополь, площадь Героев Евромайдана, 9

График работы центров: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Телефоны: (050) 345 1555, (067) 345 1555.

Напомним, мы писали, как переселенцам получить выплаты для обустройства на новом месте.

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