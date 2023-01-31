Новый дом. В Днепре отремонтировали общежитие для 120 семей мариупольцев
В Днепре заканчивают ремонт общежития под социальное жилье для мариупольцев. В помещении поселят 120 семей.
Это первый проект, который даст старт другим, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "ЯМариуполь".
В скором времени ожидается завершение работ и открытие общежития. В помещениях заменены окна, пол, освещение, обустраивают общее пространство. Цель проекта – создать уютное и комфортное жилье для мариупольских семей.
Отмечается, что это только первый шаг в решении жилищного вопроса.
Все мариупольцы могут стать на специальный учет в центрах "ЯМариуполь" на получение социального жилья с указанием города. Заявки будут рассматриваться в ходе реализации следующих проектов жилья для переселенцев из Мариуполя и района.
Фото: Отремонтированные комнаты в общежитии в Днепре (t.me/mariupol_1778)
Обращаться за поддержкой в центры "ЯМариуполь" можно в разных городах:
- Запорожье, пр. Соборный, 150А;
- Днепр, ул. Воскресенская, 23;
- Винница, ул. Соборная, 50;
- Киев, ул. Антоновича, 39;
- Кропивницкий, ул. Академика Паученко, 41/26;
- Хмельницкий, ул. Героев Мариуполя, 3а;
- Ивано-Франковск, ул. Грушевского, 22а;
- Калуш, ул. Грушевского, 13;
- Одесса, ул. Пишоновская, 30а;
- Львов, Галицкая площадь, 15;
- Кривой Рог, ул. Героев АТО, 11;
- Черкассы, ул. Владимира Ложешникова, 52;
- Тернополь, площадь Героев Евромайдана, 9
График работы центров: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Телефоны: (050) 345 1555, (067) 345 1555.
Напомним, мы писали, как переселенцам получить выплаты для обустройства на новом месте.