13 тысяч гривен. Украинцы получат выплаты от ООН накануне зимы

Накануне зимы многие украинцы нуждаются в особой поддержке. Поэтому выплаты от ООН некоторые уязвимые категории смогут получить сразу за несколько месяцев.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на благотворительный фонд "Право на захист".

В особо затруднительном положении оказываются люди, которые сейчас эвакуируются из мест боевых действий. Им труднее найти новое жилье и подготовиться к холодной зиме.

"Именно такие семьи такие семьи в первую очередь нуждаются в финансовой поддержке и могут получить выплаты от ООН сразу за несколько месяцев", - отмечают в фонде, который является официальным партнером УВКБ ООН по сбору данных на денежную помощь.

Теперь у уязвимых категорий украинцев есть возможность получить 13200 гривен на каждого члена семьи.

"Все, кто подпадает под условия программы и планирует подавать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН в пунктах сбора данных БФ "Право на захист" получат выплаты за 6 месяцев".

Деньги будут выплачены двумя траншами – с перерывом в несколько недель. Если сумма для всех людей в семье будет превышать 30 тысяч гривен, тогда средства придут по частям с разницей 24 часа.

"Все, зарегистрированные с 1 сентября, также автоматически получат дополнительные выплаты еще на 3 месяца. Повторно регистрироваться не нужно. Те, кто регистрировался на денежную помощь до 1 сентября, получат выплату за 3 месяца, как сообщалось ранее", - уточняют в благотворительной организации .

Фото: Деньги предусмотрены для тех, кто впервые подал заявку с 1 сентября (gettyimages.com)

Подавать заявки на помощь необходимо в пунктах сбора данных, расположенных в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Зарегистрироваться могут только лица, которые до сих пор не получали денежную помощь от других международных организаций.

Каких категорий украинцев касается увеличенная помощь

Выплаты предусмотрены следующим категориям людей в Украине:

переселенцам с 24 февраля;

людей, пострадавших от военных действий в областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

тех, кто вернулся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область или страну.

Заявку на помощь ООН могут подать только семьи:

которые имеют только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми людьми (55 лет и старше);

которые возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

в которых есть одно или несколько лиц с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения и детьми, разлученными с родителями.

Напомним, мы писали, какие международные организации продолжают выплаты украинцам.