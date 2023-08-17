Российские авиакомпании все чаще отменяют рейсы из-за поломок самолетов: последние случаи

У российских авиакомпаний участились инциденты с техническими неисправностями самолетов. Из-за этого отменяются рейсы и выполняются полеты с поломанным оборудованием.

О последних таких случаях TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на российские СМИ.

Против российской авиакомпании Red Wings возбуждено уголовное дело за перевозку 13 августа на самолете с неисправной системой кондиционирования 406 пассажиров рейса Анталья-Москва.

Также дело заведено из-за того, что в результате действий авиакомпании пассажиры не смогли вылететь из аэропортов ряда стран в период с 12 по 14 августа и длительное время находились в некомфортных условиях, ожидая рейса. Тогда одновременно вышли из строя два из трех Boeing-777 во флоте компании.

В последние дни отмены вылетов российских самолетов из-за технических неисправностей случаются все чаще. Приводим последние случаи по информации профильного телеграм-канала.

14 августа. Самолет A-320 "Аэрофлота" (рейс Ставрополь – Москва) при выполнении взлетных процедур принял решение о буксировке на стоянку. Причина не сообщалась.

A-320 "Аэрофлота" (рейс Ставрополь – Москва) при выполнении взлетных процедур принял решение о буксировке на стоянку. Причина не сообщалась. 15 августа самолет RRJ-95 авиакомпании "Россия" выполнял рейс Москва- Санкт-Петербург. Взлет прервали на скорости около 50 км/час.

15 августа самолет В-777-300 авиакомпании "Россия" (рейс Южно-Сахалинск – Москва) – после запуска экипаж доложил о технической неисправности и запросил разрешение зарулить на стоянку.

15 августа тот же самолет А-320 "Аэрофлота" (рейс Ставрополь – Москва) – при взлете экипаж доложил, что необходима буксировка на стоянку по причине проблемы с датчиком контроля двигателя.

15 августа самолет RRJ95 авиакомпании "Азимут" (рейс Минеральные-Воды – Челябинск) выполнил возврат на стоянку с точки запуска по технической причине.

16 августа самолет RRJ95 авиакомпании Red Wings (рейс Сочи – Москва) – после выталкивания командир воздушного судна доложил о незапуске силовой установки. Самолет зарулил на стоянку самостоятельно.

В 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.

Ранее сообщалось, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих.

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