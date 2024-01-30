Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев: новые условия
Правительство Норвегии объявило о планах ужесточить правила для украинских беженцев, чтобы снизить поток людей в страну. В частности, речь идет об ограничении выплат и льгот.
Новые меры должны уравнять помощь с программами поддержки украинцев в других странах на севере Европы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правительства Норвегии.
Новые меры по уменьшению потока людей
Более половины украинских беженцев, приезжающих в северные страны, выбирают защиту в Норвегии. Норвегия планирует ввести дополнительные меры для сравнения количества прибывших.
"Большое количество новоприбывших увеличивает давление на муниципалитеты по возможностям обслуживать население. Чтобы продолжать контролируемо принимать переселенцев из Украины и предоставлять им надлежащие услуги в муниципалитетах, мы предлагаем новые меры по ограничению льгот и услуг", –заявила министр труда и социальной политики Тонье Бренна.
Отмечается, что этой зимой правительство уже ввело ряд мер для уменьшению количества прибытий, но поток людей в Норвегию все еще высокий. Поэтому правительство предлагает дальнейшие ограничительные меры.
"Мы должны избежать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько высоким, что нам будет сложно помогать Украине", – говорит министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель.
Новые изменения, предлагаемые правительством:
- украинцы больше не будут получать финансовую помощь, если решат жить в частном жилье, а не в приюте для беженцев;
- новоприбывшие украинцы не будут иметь возможности жить в приютах для беженцев с домашними животными, потому что не государство больше не будет покрывать расходы на животных;
- требование проживать в стране 5 лет, чтобы получить право на бесплатные стоматологические услуги для лиц от 19 до 24 лет, находящихся под временной коллективной защитой;
- введение требования проживать стране в течение 12 месяцев, чтобы получить право на единовременную выплату при рождении ребенка в 92 648 норвежских крон (8200 евро);
- требование относительно более длительного проживания в Норвегии для получения базовых и дополнительных льгот. На сегодняшний день для получения этих льгот нет требований по продолжительности проживания;
- сократить выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей примерно на 6000 норвежских крон (530 евро) в месяц.
Изменения, касающиеся времени проживания, стоматологических услуг и интродукционных выплат направляются на слушания.
Фото: Временное размещение беженцев в Норвегии (gettyimages.com)
Какие еще изменения правительство предлагало этой зимой
В начале зимы в Норвегии правительство также представило следующие изменения для украинцев:
- ограниченная возможность путешествовать между Украиной и Норвегией;
- украинцам, которые едут в другие места, кроме национального центра регистрации в муниципалитете Роде, жилье или транспорт больше не будут предлагать;
- предложение отменить выплаты государственной помощи на детей в возрасте до 18 лет по перерасчету передано на слушание с конечным сроком для слушаний 6 февраля;
- людей активно информируют о том, что для получения ряда льгот через фонд социальной защиты населения существуют требования по сроку проживания в Норвегии.
Новые условия для быстрого трудоустройства украинцев
Также власти усилят ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности.
"Больше беженцев должны скорее выйти на работу, и мы ожидаем, что украинцы быстро изучат язык и смогут себя обеспечивать. В то же время мы будем предлагать меры, ориентированные на получение работы. Во многих местах есть большая потребность в рабочей силе. Украинские беженцы должны стать ресурсом. Мы знаем, что украинцы хотят работать и обеспечивать себя и что они готовы к работе не только по своей квалификации", – отметила министр труда.
Среди будущих изменений:
- минимальные требования к элементам ознакомительной программы, ориентированных на работу, будут определены и усилены с 4 месяца программы. Не менее 15 часов в неделю необходимо тратить на деятельность, ориентированную на работу.
- минимальное требование может быть выполнено через практику на рабочем месте, работу на неполный рабочий день, короткие профессиональные или отраслевые курсы, мероприятия на рынке труда.
- муниципалитеты смогут отклонять заявления на участие в программе тем, кто уже имеет работу или получил предложение работы.
Напомним, мы писали, что в Норвегии ввели важное условие для украинцев. Речь идет об отказе в защите для людей с двойным гражданством.
Ранее для украинцев в Норвегии ввели строгое ограничение. Украинские беженцы, посещающие родину, рискуют потерять временную защиту в этой стране. Поехать в Украину можно будет только в особых случаях.
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