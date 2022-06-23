За низькими цінами. Куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортів

Влітку доступні бюджетні регулярні та чартерні рейси
З початком війни і закриттям українського неба поїздки за кордон стали істотно складнішими і дорожчими.
Тим часом, і для ділових мандрівників, і для тих, кому потрібно полетіти в іншу країну у справах або на відпочинок з дітьми, залишається вибір аеропортів недалеко від кордону України.
TRAVEL РБК-Україна з'ясувало, куди з найближчих аеропортів сусідніх країн можна дістатися з бюджетними авіаперевізниками і скільки коштують квитки на початок липня.
Польський аеропорт в Жешуві (Ряшеві) знаходиться всього за 170 км від Львова і є найближчим до України (близько 90 км від кордону). Цей аеропорт можна використовувати для термінових поїздок в деякі міста Європи, а також – для пересадки за курортними напрямками.
Дістатися в Жешув можна як автомобілем, так і автобусом зі Львова. Також зручно їхати поїздом до Перемишля, а звідти частими автобусами або таксі. Дорога займе близько години, відстань 62 км (91 км по дорозі). Також із залізничного вокзалу в Перемишлі в Жешув регулярно курсують електрички: час у дорозі – до півтори години.
Із Жешува здійснює рейси лоукостер Ryanair - наприклад, в Лондон (від 15 євро в одну сторону), Манчестер, Східний Мідленд, Брістоль, Дублін (від 43 євро).
Авіакомпанія Wizz Air доставляє пасажирів в Бургас (Болгарія) – від 40 євро, Ейндховен (Нідерланди) – від 31 євро, Осло (Норвегія) – від 10 євро.
На крилах польської авіакомпанії LOT можна долетіти до Варшави, Венеції (від 47 євро в одну сторону), Задар (Хорватія) – від 43 євро, Нью-Йорк (США) – від 713 євро.
Українська авіакомпанія МАУ починає виконувати чартерні рейси з польського Любліна на замовлення українських туроператорів.
Відстань від Львова до аеропорту в Любліні - 200 км, з Києва – 600 км.
Дістатися до Любліна можна автобусним чартером туроператора "Альф" із Києва, Львова, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська, Рівного, Луцька та Ковеля. Вартість - від 1700 гривень в обидві сторони (зі Львова).
На сторінці туроператора "Альф" у Facebook йдеться про запуск першого чартеру в Чорногорію з Любліна. Вильоти в Тіват заплановані двічі на тиждень (неділя, четвер) з 30 червня до 2 жовтня.
Квитки на ексклюзивні чартери можуть придбати тільки українці із закордонним паспортом. Вартість - від 8100 гривень в обидві сторони.
Туроператор "Феєрія" запускає український чартер на крилах МАУ із Любліна на Корфу в Греції .
Рейси доступні з 5 липня кожні 11-12 днів до кінця вересня. Квитки коштують від 270 євро, пакетні тури – від 699 євро. Також ця компанія запускає чартери в Барселону - з 8 липня принаймні до початку жовтня. Вартість квитків - від 299 євро.
Із аеропорту Любліна можна швидко дістатися на курорти також рейсами інших авіакомпаній. Наприклад, в:
Аеропорт Кишинева в Молдові також став одним з популярних повітряних воріт для українців. Він знаходиться за 65 км від українського кордону. Дістатися можна також автобусами або автомобілям.
Аеропорт Кишинева відкриває українцям доступ у такі локації:
Також з найближчих аеропортів, куди можна полетіти лоукостерами в європейські міста:
Ясси в Румунії (Wizz Air) - 170 км від кордону: до Парижа, Мадрида, Санторіні, Берліна, Ларнаки, Турина, Відня.
Кошице в Словаччині (Wizz Air, Ryanair) - 110 км від кордону: регулярні рейси до Відня, Праги, Лондона, Варшави, Дубліна, Ліверпуля. Чартерні рейси: Анталія, Марса-Алам, Хургада, Геракліон, Родос, Монастір (Туніс).
Нагадаємо, ми писали, де можуть відпочити українці за кордоном цього літа.