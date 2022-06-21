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Куди окрім Туреччини. Де можуть відпочити українці за кордоном цього літа

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Вівторок 21 червня 2022 07:30
Куди окрім Туреччини. Де можуть відпочити українці за кордоном цього літа Фото: Відпочинок в Іспанії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На популярні зарубіжні курорти запускають українські чартери

Українським туристам у 2022 році доступні тури на більшість популярних курортів у Європі. Для зручності запускаються спеціальні чартерні програми у Грецію, Чорногорію, Іспанію.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де українцям можна відпочити практично без росіян, які через заборону польотів російської авіації в ЄС не можуть дістатися європейських пляжних напрямків.

Доступні популярні пляжні напрямки: куди можна вирушити

Туристичні поїздки не стали недоступними для українців – цього літа можна, як і раніше, вирушити на звичні європейські курорти. Єдиний мінус – тривалість дороги, адже добиратися треба автобусом або літаком із-за кордону. Плюс – підтримка українських підприємців, сплата податків у бюджет країни та перерахування частини прибутків на підтримку армії.

Також із переваг, як зазначають турагенти – низька ймовірність зустріти на курортах росіян, яких через заборону літати в ЕС значно поменшало на пляжах популярних локацій Європи, на відміну від Туреччини.

Куди окрім Туреччини. Де можуть відпочити українці за кордоном цього літаФото: Боко-Которська затока в Чорногорії (unsplash.com/olga-brajnovic)

Туристичний агент Олеся Маніна із компанії "Подорож у мрії" пропонує українським туристам тури з виїздом автобусом з України або літаком із сусідніх країн. Відпочити можна у Чорногорії, Хорватії, Греції, Іспанії, Єгипті. Наприклад:

Чорногорія – автобусом зі Львова, 11 ночей в поїздці (8 ночей на курорті), 4* апартаменти без харчування у Будві – 25650 гривень за двох;

Хорватія - автобусом зі Львова, 13 ночей в поїздці (11 ночей на курорті), 3* апартаменти без харчування в Макарській – 34580 гривень за двох;

Греція – літаком із Кишинева (Молдова) на о. Крит, 10 ночей в 3-4* готелях з харчуванням "сніданок+вечеря" – від 52 тис. гривень за двох;

Іспанія – літаком із Варшави (авіакомпанія Wizz Air, з багажем) на Коста-Дорада, 7 ночей в 3-4* готелях із харчуванням "сніданки" або "напівпансіон" – від 52,6 тисяч гривень за двох.

Єгипет - літаком із Кишинева (Молдова) у Шарм-эль-Шейх, 9 ночей у 4* готелі з "Premium Hard All Inclusive" – 48580 гривень за двох.

Куди окрім Туреччини. Де можуть відпочити українці за кордоном цього літа

Фото: Туристичні локації в Іспанії (unsplash.com/simon-hermans)

Ексклюзивні чартери на курорти – на крилах МАУ

Українська авіакомпанія МАУ починає виконувати чартерні рейси із польського Любліна на замовлення українських туроператорів.

На сторінці туроператора "Альф" у Facebook йдеться про запуск першого чартера в Чорногорію з Любліна. Вильоти в Тиват заплановані двічі на тиждень (неділя, четвер) з 30 червня до 2 жовтня.

"Коли ледь не щодня є загроза життю - то з‘являється ще більше мотивації жити. Жити без сирен, комендантської години та ракет, що пролітають над головою. В такі моменти ти ще більше цінуєш свою свободу та незалежність. Тому береш своїх батьків та дітей і везеш всіх до моря. Щоб побути в безпеці, хоча б тимчасово, щоб відновити втрачений ресурс, щоб незабаром повернутися додому аби працювати і допомагати з подвійною силою", - кажуть у компанії.

Квитки на ексклюзивні чартери можуть придбати лише українці з закордонним паспортом. Вартість – від 8100 гривень в обидві сторони.

Відстань від Львова до аеропорту в Любліні – 200 км, з Києва – 600 км. Дістатися у Люблін можна автобусним чартером з Києва, Львова, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська, Рівне, Луцька та Ковеля. Вартість – від 1700 гривень в обидві сторони (зі Львова).

Куди окрім Туреччини. Де можуть відпочити українці за кордоном цього літаФото: Відпочинок на острові Корфу в Греції (unsplash.com/major-wave)

Туроператор "Феєрія" запускає український чартер на Корфу в Греції з польського міста Люблін на крилах МАУ.

Рейси доступні з 5 липня кожні 11-12 днів до кінця вересня. Квитки коштують від 270 євро, пакетні тури – від 699 євро. Також ця компанія запускає чартери в Барселону – з 8 липня принаймні до початку жовтня. Вартість білетів – від 299 євро.

Зі Львова автобусом – на пляжі та екскурсії в Європу

Втім, для тих, хто не готовий добиратися до курортів з вильотом із аеропортів сусідніх країн, є чимало пропозицій автобусних турів прямо з України, які ще й дешевші за авіатури.

Наприклад, у компанії "Adriatic Travel" пропонуються автобусні тури зі Львова до Греції, Хорватії, Італії. На кінець червня та липень пропонуються такі тури:

  • Греція – автобусом зі Львова, 10 днів (2 нічні переїзди), проживання у 3* готелі з харчуванням "сніданки+вечеря" в регіоні Пієрії - від 13111 гривень з людини (345 євро).
  • Італія – автобусом зі Львова через Угорщину, 8 днів (2 нічні переїзди), на курорт Ліньяно-Сабб'ядоро на узбережжі Адріатичного моря (5 ночей), Венецію, Верону,Трієст, з проживанням в 3* готелі з харчуванням "сніданки" - від 10070 гривень (265 євро) з людини.
  • Чорногорія – автобусом зі Львова на 6 днів (2 нічні переїзди) – з проживанням у 3* готелі з харчуванням "сніданки" і відвідуванням Боко-Которської затокт (додатково 1520 гривень+вхідний квиток), містечка Цетіне, Дубровника та Будви - 6384 гривні (168 євро) з людини.
  • Болгарія – автобусом зі Львова на 7 ночей в 4* готелі з харчуванням на Сонячному березі від 253 євро за двох дорослих.

Також окремо можна вирушити у популярні екскурсійні тури курортним країнами, побувавши у Болгарії, Албанії, Північній Македонії.

Куди окрім Туреччини. Де можуть відпочити українці за кордоном цього літаФото: Курортна локація в Хорватії (unsplash.com/maximilian-vorbrodt)

Доступні українцям і традиційні екскурсійні тури на вікенд та кілька днів – від Кракова (від 2660 гривень) та Відня (від 2584 гривень) до Парижа (від 11020 гривень) і Цюриха (від 8284 гривень).

Автобусні чартери – для самостійних подорожей

Для тих туристів, які не люблять пакетний відпочинок, а планують свої мандрівки та маршрути самостійно, заміною авіаперельотів до сонячних країн стануть автобусні чартери та регулярні рейси. Їх пропонують вже чимало компаній-перевізників та туроператорів.

Наприклад, туроператор "Альф" пропонує поїхати автобусом з Києва та Львова у такі країни:

  • Хорватія
  • Чорногорія
  • Туреччина (Анталія, Стамбул)
  • Греція
  • Албанія

У туроператора "Adriatic Travel" автобусними чартерами зі Львова можна виїхати до цих самих країн, а також – до Болгарії.

Також чимало пропозицій є у перевізників. Наприклад, компанія Gunsel запустила щотижневі рейси з Києва у Стамбул через болгарські міста Варна і Бургас.

Нагадаємо, ми писали, що курорти Туреччини переповнені туристами з РФ.

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