По низким ценам. Куда можно полететь лоукостами из ближайших к Украине аэропортов

С началом войны и закрытием украинского неба поездки за границу стали существенно сложнее и дороже.

Между тем, и для деловых путешественников, и для тех, кому нужно полететь в другую страну по делам или на отдых с детьми, остается выбор аэропортов недалеко от границы Украины.

TRAVEL РБК-Украина выяснило, куда из ближайших аэропортов соседних стран можно добраться с бюджетными авиаперевозчиками и сколько стоят билеты на начало июля.

Жешув – ближайший аэропорт к Украине

Польский аэропорт в Жешуве (Ряшеве) находится всего в 170 км от Львова и является ближайшим к Украине (около 90 км от границы). Этот аэропорт можно использовать для срочных поездок в некоторые города Европы, а также – для пересадки по курортным направлениям.

Фото: Архитектура в городе Жешув (pixabay.com)

Добраться в Жешув можно как на автомобиле, так и автобусом из Львова. Также удобно ехать поездом в Перемышль, а оттуда частыми автобусами или такси. Дорога займет около часа, расстояние 62 км (91 км по дороге). Также из железнодорожного вокзала в Перемышле в Жешув регулярно курсируют электрички: время в дороге – до полутора часов.

Из Жешува совершает рейсы лоукостер Ryanair – например, в Лондон (от 15 евро в одну сторону), Манчестер, Восточный Мидленд, Бристоль, Дублин (от 43 евро).

Авиакомпания Wizz Air доставляет пассажиров в Бургас (Болгария) – от 40 евро, Эйндховен (Нидерланды) – от 31 евро, Осло (Норвегия) – от 10 євро.

На крыльях польской авиакомпании LOT можно долететь в Варшаву, Венецию (от 47 евро в одну сторону), Задар (Хорватия) – от 43 евро, Нью-Йорк (США) – от 713 евро.

Люблин – на какие курорты можно полететь чартерами

Украинская авиакомпания МАУ начинает выполнять чартерные рейсы из польского Люблина по заказу украинских туроператоров.

Фото: Туристы в Люблине (pixabay.com)

Расстояние от Львова до аэропорта в Люблине - 200 км, из Киева – 600 км.

Добраться в Люблин можно автобусным чартером туроператора "Альф" из Киева, Львова, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Черновцов, Ивано-Франковска, Ровно, Луцка и Ковеля. Стоимость - от 1700 гривен в обе стороны (из Львова).

На странице туроператора "Альф" в Facebook говорится о запуске первого чартера в Черногорию из Люблина. Вылеты в Тиват запланированы дважды в неделю (воскресенье, четверг) с 30 июня до 2 октября.

Билеты на эксклюзивные чартеры могут приобрести только украинцы с загранпаспортом. Стоимость – от 8100 гривен в обе стороны.

Туроператор "Феерия" запускает украинский чартер на крыльях МАУ из Люблина на Корфу в Греции .

Рейсы доступны с 5 июля каждые 11-12 дней до конца сентября. Билеты стоят от 270 евро, пакетные туры – от 699 евро. Также эта компания запускает чартеры в Барселону – с 8 июля по крайней мере до начала октября. Стоимость билетов - от 299 евро.

Із аэропорта Люблина можно быстро добраться на курорты также рейсами других авиакомпаний. Например, в:

Хорватию (Сплит) – на крыльях Wizz Air, билеты в обе стороны с 1 июля – от 123 евро.

(Сплит) – на крыльях Wizz Air, билеты в обе стороны с 1 июля – от 123 евро. Болгарию (Бургас) - на крыльях Wizz Air, билеты в обе стороны с 1 июля – от 152 евро;

(Бургас) - на крыльях Wizz Air, билеты в обе стороны с 1 июля – от 152 евро; Также из Люблина есть рейсы в Турцию (Анталию) – чартерные рейсы польской авиакомпании Enter Air по заказу туроператоров TUI и Coral Travel.

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (pixabay.com)

Куда можно полететь из Кишинева, Румынии и Словакии

Аэропорт Кишинева в Молдове также стал одним из популярных воздушных ворот для украинцев. Он находится в 65 км от украинской границы. Добраться можно также автобусами или автомобилям.

Аэропорт Кишинева открывает украинцам доступ в такие локации:

Тель-Авив (Израиль) – молдовская авиакомпания Fly Оne (от 124 евро), Air Moldova;

– молдовская авиакомпания Fly Оne (от 124 евро), Air Moldova; Анталия ( Турция ) -Turkish Airlines, Fly Оne, Air Moldova;

-Turkish Airlines, Fly Оne, Air Moldova; Стамбул – Turkish Airlines, Fly Оne;

– Turkish Airlines, Fly Оne; Вену – Austrian Airlines;

– Austrian Airlines; Париж – HiSky;

– HiSky; Амстердам – Fly Оne;

– Fly Оne; Рим – Wizz Air;

– Wizz Air; Лиссабон – Air Moldova.

Также из ближайших аєропортов, куда можно полететь лоукостерами в европейские города:

Яссы в Румынии (Wizz Air) – 170 км от границы: в Париж, Мадрид, Санторини, Берлин, Ларнака, Турин, Вена.

Фото: Аэропорт в Мадриде (pixabay.com)

Кошице в Словакии (Wizz Air, Ryanair) – 110 км от границы: регулярные рейсы в Вену, Прагу, Лондон, Варшаву, Дублин, Ливерпуль. Чартерные рейсы: Анталия, Марса-Алам, Хургада, Гераклион, Родос, Монастир (Тунис).

Напомним, мы писали, где могут отдохнуть украинцы за границей этим летом.