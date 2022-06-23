По низким ценам. Куда можно полететь лоукостами из ближайших к Украине аэропортов

Летом доступны бюджетные регулярные и чартерные рейсы
С началом войны и закрытием украинского неба поездки за границу стали существенно сложнее и дороже.
Между тем, и для деловых путешественников, и для тех, кому нужно полететь в другую страну по делам или на отдых с детьми, остается выбор аэропортов недалеко от границы Украины.
TRAVEL РБК-Украина выяснило, куда из ближайших аэропортов соседних стран можно добраться с бюджетными авиаперевозчиками и сколько стоят билеты на начало июля.
Польский аэропорт в Жешуве (Ряшеве) находится всего в 170 км от Львова и является ближайшим к Украине (около 90 км от границы). Этот аэропорт можно использовать для срочных поездок в некоторые города Европы, а также – для пересадки по курортным направлениям.
Добраться в Жешув можно как на автомобиле, так и автобусом из Львова. Также удобно ехать поездом в Перемышль, а оттуда частыми автобусами или такси. Дорога займет около часа, расстояние 62 км (91 км по дороге). Также из железнодорожного вокзала в Перемышле в Жешув регулярно курсируют электрички: время в дороге – до полутора часов.
Из Жешува совершает рейсы лоукостер Ryanair – например, в Лондон (от 15 евро в одну сторону), Манчестер, Восточный Мидленд, Бристоль, Дублин (от 43 евро).
Авиакомпания Wizz Air доставляет пассажиров в Бургас (Болгария) – от 40 евро, Эйндховен (Нидерланды) – от 31 евро, Осло (Норвегия) – от 10 євро.
На крыльях польской авиакомпании LOT можно долететь в Варшаву, Венецию (от 47 евро в одну сторону), Задар (Хорватия) – от 43 евро, Нью-Йорк (США) – от 713 евро.
Украинская авиакомпания МАУ начинает выполнять чартерные рейсы из польского Люблина по заказу украинских туроператоров.
Расстояние от Львова до аэропорта в Люблине - 200 км, из Киева – 600 км.
Добраться в Люблин можно автобусным чартером туроператора "Альф" из Киева, Львова, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Черновцов, Ивано-Франковска, Ровно, Луцка и Ковеля. Стоимость - от 1700 гривен в обе стороны (из Львова).
На странице туроператора "Альф" в Facebook говорится о запуске первого чартера в Черногорию из Люблина. Вылеты в Тиват запланированы дважды в неделю (воскресенье, четверг) с 30 июня до 2 октября.
Билеты на эксклюзивные чартеры могут приобрести только украинцы с загранпаспортом. Стоимость – от 8100 гривен в обе стороны.
Туроператор "Феерия" запускает украинский чартер на крыльях МАУ из Люблина на Корфу в Греции .
Рейсы доступны с 5 июля каждые 11-12 дней до конца сентября. Билеты стоят от 270 евро, пакетные туры – от 699 евро. Также эта компания запускает чартеры в Барселону – с 8 июля по крайней мере до начала октября. Стоимость билетов - от 299 евро.
Із аэропорта Люблина можно быстро добраться на курорты также рейсами других авиакомпаний. Например, в:
Аэропорт Кишинева в Молдове также стал одним из популярных воздушных ворот для украинцев. Он находится в 65 км от украинской границы. Добраться можно также автобусами или автомобилям.
Аэропорт Кишинева открывает украинцам доступ в такие локации:
Также из ближайших аєропортов, куда можно полететь лоукостерами в европейские города:
Яссы в Румынии (Wizz Air) – 170 км от границы: в Париж, Мадрид, Санторини, Берлин, Ларнака, Турин, Вена.
Кошице в Словакии (Wizz Air, Ryanair) – 110 км от границы: регулярные рейсы в Вену, Прагу, Лондон, Варшаву, Дублин, Ливерпуль. Чартерные рейсы: Анталия, Марса-Алам, Хургада, Гераклион, Родос, Монастир (Тунис).
Напомним, мы писали, где могут отдохнуть украинцы за границей этим летом.