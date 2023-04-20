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Нетипичная ситуация. Самолет прервал полет из Австрии в США из-за поломки туалетов

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Четверг 20 апреля 2023 16:26
Нетипичная ситуация. Самолет прервал полет из Австрии в США из-за поломки туалетов Фото: Самолет Austrian Airlines (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Самолет Austrian Airlines прервал полет из Вены в Нью-Йорк из-за нетипичной поломки. Через час после вылета оказалось, что на борту не работают туалеты.

Учитывая количество пассажиров и продолжительность полета в США, самолет вернули в Вену, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Рейс выполнял Boeing 777, в котором расположены 8 туалетов. В пяти туалетах перестал работать смыв, сообщила пресс-служба австрийского авиаперевозчика.

На борту находились около 300 пассажиров, а продолжительность полета в США – 8 часов. Экипаж решил, что пассажиры испытывали бы значительные неудобства из-за малого количества исправных туалетов. Поэтому самолет решили вернуть в аэропорт вылета. Авилайнер развернулся неподалеку от Амстердама и через час приземлился в Вене.

Пассажиров, которые должны были лететь в Нью-Йорк, пересадили на другие рейсы.

Нетипичная ситуация. Самолет прервал полет из Австрии в США из-за поломки туалетов

Фото: Самолеты Austrian Airlines в аэропорту Вены (avianews.com)

Этот случай произошел 17 апреля – рейс выполнял Boeing, выпущенный в 1997 году и все время использовавшийся в Австрии. Уже 18 апреля этот самолет отправился с пассажирами из Вены в Нью-Йорк. Полет прошел удачно.

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