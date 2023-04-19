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Стамбул и Анкара. Турецкие авиакомпании открывают новые рейсы из Польши

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Среда 19 апреля 2023 14:09
Стамбул и Анкара. Турецкие авиакомпании открывают новые рейсы из Польши Фото: Самолет Turkish Airlines (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Польши появится больше возможностей летать в Турцию. Турецкие авиакомпании отрывают новые регулярные рейсы с удобными стыковками.

Путешествовать можно будет в Стамбул и Анкару, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Новые регулярные рейсы в Польшу во время летней навигации полетов откроют крупнейшие турецкие авиакомпании – Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Отправиться в Турцию пассажиры смогут из двух аэропортов Польши.

Отмечается, что в Стамбул из Кракова полетит Turkish Airlines, а в Анкару из Варшавы – Pegasus Airlines. Билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования.

Рейсы Стамбул-Краков Turkish Airlines откроет 1 мая. Перевозчик будет летать на маршруте три раза в неделю – вечером по понедельникам и утром по средам и пятницам. Расписание составлено с учетом возможных стыковок в аэропорту Стамбула.

Маршрут Анкара-Варшава авиакомпания Pegasus Airlines запустит 4 июня. Авиакомпания будет осуществлять рейсы раз в неделю – в воскресенье днем.

Стамбул и Анкара. Турецкие авиакомпании открывают новые рейсы из ПольшиФото: Рейсы в Стамбул будут выполнять три раза в неделю (pixabay.com)

Летать в Турцию можно будет по невысоким ценам. Самые дешевые билеты Turkish Airlines сейчас включают питание, перевозку только ручной клади 8 кг и не позволяют выбрать место в самолете бесплатно. За перевозку багажа нужно платить или покупать билет, включающий багаж по умолчанию.

Базовый тариф лоукостера Pegasus Airlines включает в себя только ручную кладь. Ограничений по весу нет, но габариты чемодана не должны превышать 55х40х20 см. Все остальные услуги – питание, выбор места, багаж – оплачиваются отдельно.

Напомним, мы писали, что один из крупнейших аэропортов Европы запретит ночные рейсы.

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