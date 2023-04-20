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Нетипова ситуація. Літак перервав політ із Австрії у США через поломку туалетів

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Четвер 20 квітня 2023 16:26
Нетипова ситуація. Літак перервав політ із Австрії у США через поломку туалетів Фото: Літак Austrian Airlines (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Літак Austrian Airlines перервав політ із Відня до Нью-Йорку через нетипову поломку. Через годину після вильоту виявилося, що на борту не працюють туалети.

З огляду на кількість пасажирів та тривалість польоту до США, літак повернули у Відень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Рейс виконував Boeing 777, в якому розташовані 8 туалетів. У п'яти вбиральнях перестав працювати змив, повідомила прес-служба австрійського авіаперевізника.

На борту перебували близько 300 пасажирів, а тривалість польоту до США – 8 годин. Екіпаж вирішив, що пасажири мали б значні незручності через малу кількість справних туалетів. Тому літак вирішили повернути в аеропорт вильоту. Авілайнер розвернувся неподалік Амстердама і за годину приземлився у Відні.

Пасажирів, які мали летіти до Нью-Йорку, пересадили на інші рейси.

Нетипова ситуація. Літак перервав політ із Австрії у США через поломку туалетів

Фото: Літаки Austrian Airlines в аеропорту Відня (avianews.com)

Цей випадок стався 17 квітня – рейс виконував Boeing, який був випущений у 1997 році і весь час використовувався в Австрії. Вже 18 квітня цей літак вирушив із пасажирами з Відня до Нью-Йорка. Політ пройшов успішно.

Нагадаємо, ми писали, що турецькі авіакомпанії відкривають нові рейси із Польщі.

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