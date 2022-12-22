Непростая ситуация. Как отключения света повлияли на работу турбизнеса в Украине

Перебои со светом из-за ракетных ударов врага по критической инфраструктуре оказали негативное влияние на отрасль туризма, как и на любую другую сферу жизнедеятельности в Украине, но бизнес пытается адаптироваться к таким условиям.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) Марьяна Олеськив.

"Как и на любую другую сферу (блэкауты повлияли – ред.) отрицательно. Однако туристическая отрасль быстро адаптируется к реалиям сегодняшнего дня. На прошлой неделе я была в командировке в Ивано-Франковске. Вечером мы с коллегой прошлись по городу, и на первый взгляд нам показалось, что город хорошо освещен. Только потом мы поняли, что каждое кафе работало от своего генератора", – рассказала глава ДАРТ.

Она напомнила: согласно принятым нормам ДСТУ гостиницы, официально имеющие уровень 3-5 звезд (звезды выдает таким учреждениям Государственное агентство развития туризма Украины), должны иметь генераторы на случай отключений от энергосети. Также там должны быть запасные резервуары воды.

"Поэтому, если вы настроены путешествовать по стране, то имейте это в виду. И, кстати, всем советую Ивано-Франковск как прекрасный город для небольшой туристической поездки на уикенд", – добавила Марьяна Олеськив.

Фото: Согласно нормам ДСТУ отели уровня 3-5 звезд должны иметь генераторы на случай перебоев со светом (Getty Images)

В ГАРТ считают, что отключение света – хороший повод на время выехать в туристический регион, чтобы перезагрузиться, открыть для себя новые интересные локации, пожить в отеле с генератором и светом, сходить в кафе и попробовать уникальное локальное блюдо и тем самым поддержать украинский бизнес, которому сейчас очень нелегко.

"Страна-террорист уничтожает наши города. Но предыдущие кризисы нас действительно закалили. Поэтому, несмотря на то, что сегодня туристический бизнес находится в крайне тяжелом положении, верю, что после нашей победы мы будем иметь очень большие возможности – главное их не потерять и вовремя и правильно использовать", – высказала мнение глава ГАРТ.

Напомним, в ГАРТ рассказали РБК-Украина, каким будет туризм в Украине после войны.

Также Марьяна Олеськив высказала мнение о том, когда в Украине могут заработать аэропорты.