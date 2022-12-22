Когда в Украине могут заработать аэропорты: позиция Гостуризма

Этим летом Закарпатский областной совет выделял средства на работы в аэропорту Ужгорода. Из-за этого появились слухи о возможном запуске рейсов из этого аэропорта, однако позже официально такую информацию опровергли.

Реален ли сценарий, по которому во время войны могут полностью или частично заработать аэропорты на западе Украины, позицию Государственного агентства развития туризма в интервью РБК-Украина высказала его глава Марьяна Олеськив.

"Не стоит забывать, что мы сражаемся со страной-террористом, которая цинично обстреливает гражданские объекты, лишая людей света и воды. И в таких условиях есть риск, что в любой момент Россия может обстрелять такой важный объект. Поэтому, принимая подобные решения, необходимо учитывать эту угрозу", – сказала глава ГАРТ.

Безусловно, авиаперелеты значительно облегчают жизнь, и без авиасообщения сложно работать многим отраслям экономики в Украине, добавила она.

"Но, по моему мнению, принимать решение о запуске рейсов из любого аэропорта Украины прежде всего должны органы, отвечающие за безопасность", – пояснила Марьяна Олеськив.

Напомним, в феврале 2022 года уже завершалась реконструкция международного аэропорта "Ужгород". В частности, там был выполнен капитальный ремонт покрытия мест стоянки самолетов. Также почти завершили восстановление рулижной дорожки аэродрома, была готова светосигнальная система аэродрома.

С 24 февраля небо Украины закрыто для полетов гражданской авиации из-за войны, которую ведет россия против нашей страны. Однако летом 2022 года глава облсовета Закарпатья обосновывал возможный запуск рейсов из аэропорта Ужгорода тем, что он находится в непосредственной близости к границе со Словакией, и взлетающий борт "попадает в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто".