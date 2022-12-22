Дорогу продолжат в Крым. В ГАРТ рассказали, каким будет туризм в Украине после войны

После нашей победы украинцы смогут выезжать на освобожденные территории, чтобы помочь этим регионам развивать экономику. Также будут поездки по "Маршрутам памяти" в Киевской области, а туристическую "Дорогу різноманіття" от Измаила до Геническа продолжат в Крым.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

По ее словам, когда мы победим, целесообразно бы приглашать украинцев ехать на недавно освободившиеся территории, где уже безопасно. Это позволит людям увидеть масштабы разрушений, и, возможно, у них появится желание приобщиться к восстановлению этих регионов. Также такие поездки будут поддерживать местную пострадавшую от войны экономику.

"Для иностранцев у нас может быть два типа туров. Один – в часть страны, которая меньше пострадала от войны – Запад, Центр Украины. Будем предлагать так называемые "рекреационные туры", которые позволят нашим гостям насладиться природой Карпат. Второй – поездки по Киевщине по "Маршрутам" памяти", – отметила глава ГАРТ.

Затем, уточнила Марьяна Олеськив, такие города как Харьков и Одесса могут стать местами, куда при возобновлении авиасообщения следует поощрять ехать иностранных туристов, чтобы показать им, как жили эти города во время боевых действий, как там украинцы героически останавливали врага.

Фото: Собор Покровы Богородицы в Измаиле (wikipedia.org)

Одновременно с этим нужно активно восстанавливать юг – Херсон, Крым, подчеркнула Олеськив. В этом году в ГАРТ планировали воплощать проект - "Дорога Разнообразия", которая должна была идти от Измаила до Геническа.

"Это был не просто туристический маршрут, но и стратегия восстановления региона. Она предполагала как построение дорог, так и развитие локальных достопримечательностей и локаций. Маршрут должен был стать своего рода украинским Route 66, по которому хотя бы раз при жизни должен был проехаться каждый украинец, чтобы лучше узнать свою страну. Война помешала этим планам, но я уверена, что эта дорога будет построена, более того – продолжена в Крым", – добавила она.

Тем временем в период войны украинский туристический бизнес переживает сложные времена. Большинство компаний поставили свою работу на паузу, а сотрудники уехали в другие локации и сменили сферу деятельности, рассказала РБК-Украина представитель туристической компании.

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