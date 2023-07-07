Несовершеннолетних парней могут не выпускать за границу: о чем идет речь

Во время действия военного положения в Украине за границу запрещается выезд мужчинам призывного возраста (18-60 лет). Младше парни могут выезжать, но есть немало причин, по которым им могут запретить покидать страну.

Об этом говорится в материале РБК-Украина" Повторный выезд. Когда ребятам до 18 лет запрещают пересекать границу ".

Смогут ли несовершеннолетние ребята, обучающиеся в школе или высшем учебном заведении за границей, приехать в Украину и затем вернуться в другую страну, РБК-Украина рассказал управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максим Боярчуков.

Когда ребят до 18 лет могут не выпустить за границу

В вопросе выезда несовершеннолетних ребят за границу следует учитывать теоретический и практический аспекты, говорит специалист.

Закон "О воинской обязанности и военной службе" разделяет граждан Украины на категории по воинской обязанности:

призывники – люди, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве и предназначены для комплектования военных формирований в мирное время и в особый период.

"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы на период мобилизации. То есть, призывники не являются лицами, призываемыми на военную службу во время мобилизации", – говорит Максим Боярчуков.

В таких ситуациях порядок выезда за границу регулируется Постановлением КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

"Там предусмотрено, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. То есть теоретически, несовершеннолетние ребята (17 лет), уже год и больше учатся в школе или высшем учебном заведении за границей, могут выехать за пределы Украины", – говорит он.

Однако практически есть более чем достаточно механизмов запретить выезд такому лицу, говорит адвокат.

"В силу положений закона "О пограничном контроле", основанием для отказа в пересечении государственной границы является отсутствие документов, необходимых для въезда в государство следования, транзита в предусмотренных законодательством случаях", – добавляет собеседник.

Ранее юрист объяснил РБК-Украина, почему могут не выпускать за границу снятых с военного учета мужчин.

Также сейчас в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.

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