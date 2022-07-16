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"Не бачили нічого подібного". Авіакомпанії в Європі продовжують масово скасовувати рейси

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Субота 16 липня 2022 13:16
"Не бачили нічого подібного". Авіакомпанії в Європі продовжують масово скасовувати рейси Фото: Airbus A330-200 авіакомпанії Eurowings (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Де в Європі найбільше постраждали від скасувань перельотів

В аеропортах Європи триває хаос з перельотами: безліч рейсів скасовують, оскільки багато співробітників виходять на мітинги та вимагають підвищення зарплат, а пасажирів в піковий період відпусток стає все більше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Пасажири з тривогою відраховують дні до вильоту, сподіваючись, що їх рейс не буде одним з постраждалих. Авіакомпанії скасовують тисячі рейсів, причому деякі з них повідомляють про це пасажирів тільки в день польоту.

Які компанії скасували найбільше рейсів

Минулого тижня British Airways потрапила у заголовки ЗМІ після того, як оголосила, що ще 10 300 рейсів в період з серпня по кінець жовтня не відбудуться. Крім того, до кінця липня кількість рейсів компанія скоротила на 650.

Аналіз компанії Mabrian, яка займається даними про подорожі, показує, що BA обігнала за кількістю скасувань Turkish Airlines. Але це все ще не наймасштабніша зміна графіка. Одним з антилідерів у рейтингу став німецький перевізник Eurowings.

&quot;Не бачили нічого подібного&quot;. Авіакомпанії в Європі продовжують масово скасовувати рейси

Фото: які компанії скасували найбільше рейсів (Euronews/Mabrian)

"Ми ніколи не бачили нічого подібного", — говорить директор з продажу та маркетингу Карлос Сендра про хаос подорожей.

Аналітики Mabrian вивчили, скільки рейсів було заплановано на період з 1 по 15 липня станом в порівнянні з тим же періодом трьома тижнями пізніше, 5 липня.

Загальна кількість скасованих рейсів easyJet — 1494, але у відсотках від їх пропускної здатності це становить всього 6% рейсів — скасовують трохи більше 1 з 20. Але в Eurowings — найвищий коефіцієнт скасувань, який майже вдвічі перевищує рекорд easyJet (12%).

Як пояснюють в Mabrian, це пов'язано з часткою місць, які Eurowings запланувала з аеропортів, де зараз найбільше проблем:

"Наприклад, в Eurowings було майже 5% рейсів, запланованих з Лондона, а у Lufthansa — тільки 3% рейсів з Лондона". Турецькі Авіалінії займають третє місце в рейтингу: вони скоротили свої послуги на 7%".

У яких країнах найбільше скасованих рейсів

За даними Mabrian, хаос в аеропортах найбільше вплине на відпочиваючих з Німеччини.

&quot;Не бачили нічого подібного&quot;. Авіакомпанії в Європі продовжують масово скасовувати рейси

Фото: Найбільше від скасувань рейсів постраждала Німеччина (unsplash.com)

З 14 червня по 5 липня там скасовано 1482 рейси, запланованих на першу половину липня. Це в цілому 6% від усіх вильотів з країни. Це також становить значні 27% від загального числа скасувань рейсів з пунктом відправлення або призначення в Європі.

"Німецьке з'єднання відновлюється до рівня 2019 року повільніше, ніж більшість інших, тому це може ще більше уповільнити відновлення", — коментує Карлос Сендра.

Нагадавши, Lufthansa і KLM скасовують рейси й обмежують продаж дешевих квитків.

Також літак української авіакомпанії SkyUp виконує рейси на замовлення Wizz Air.

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