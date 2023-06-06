Немедленная эвакуация с расселением. Куда обращаться, чтобы выехать из зоны затопления

В связи с подрывом российскими военными Каховской ГЭС идет срочная эвакуация жителей некоторых населенных пунктов в Херсонской области. Благотворительный фонд "Восток SOS" помогает выехать и поселиться в шелтеры.

Эвакуация бесплатна для всех желающих, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Началась немедленная эвакуация жителей сел Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично города Херсон – острова Корабел.

Отмечается, что благотворительный фонд "Восток SOS" организует бесплатную централизованную и адресную эвакуацию, в том числе с последующим расселением в шелтеры для представителей маломобильных групп населения.

"Мы помогаем выехать и одиноким, семьям, людям с инвалидностью, представителям маломобильных групп населения, лицам с детьми и животными. Позаботьтесь об окружающих: близких, друзьях, знакомых и соседях. Ваше неравнодушие может спасти жизнь", – призывают в организации.

Записаться можно по номеру горячей линии, которая работает с понедельника по субботу (8:00-18:00): 0800 332 614. Получить консультацию и записаться на эвакуацию можно также в мессенджерах: +38 099 710 48 72 (Viber); +38 096 108 60 48 (Telegram).

Из-за подрыва каховской ГЭС проводят эвакуацию, под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов.

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