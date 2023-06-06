ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немедленная эвакуация с расселением. Куда обращаться, чтобы выехать из зоны затопления

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 11:12
Немедленная эвакуация с расселением. Куда обращаться, чтобы выехать из зоны затопления Фото: Эвакуация от фонда "Восток SOS" (vostok-sos.org)
Автор: Ольга Маджумдар

В связи с подрывом российскими военными Каховской ГЭС идет срочная эвакуация жителей некоторых населенных пунктов в Херсонской области. Благотворительный фонд "Восток SOS" помогает выехать и поселиться в шелтеры.

Эвакуация бесплатна для всех желающих, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Началась немедленная эвакуация жителей сел Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично города Херсон – острова Корабел.

Отмечается, что благотворительный фонд "Восток SOS" организует бесплатную централизованную и адресную эвакуацию, в том числе с последующим расселением в шелтеры для представителей маломобильных групп населения.

"Мы помогаем выехать и одиноким, семьям, людям с инвалидностью, представителям маломобильных групп населения, лицам с детьми и животными. Позаботьтесь об окружающих: близких, друзьях, знакомых и соседях. Ваше неравнодушие может спасти жизнь", – призывают в организации.

Немедленная эвакуация с расселением. Куда обращаться, чтобы выехать из зоны затопления Записаться можно по номеру горячей линии, которая работает с понедельника по субботу (8:00-18:00): 0800 332 614. Получить консультацию и записаться на эвакуацию можно также в мессенджерах: +38 099 710 48 72 (Viber); +38 096 108 60 48 (Telegram).

Из-за подрыва каховской ГЭС проводят эвакуацию, под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Херсонская область
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Без привычных поездов. Что известно о расписании "Укрзализныци" на лето
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Колченогова
Налоги за границей. Отменят ли выплаты в ЕС, если вы работаете в Украине удаленно
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Ольга Черевко
Перед выездом домой. Как отказаться от защиты в Германии: алгоритм действий
Ольга Черевко
управляющий партнер юридической компании GLS
Алина Ткач
Продажа или растаможка. Что делать тем, кто выехал в Европу на украинских авто
Алина Ткач
юрист адвокатского объединения "Dixilex"
Все мнения