Природа и вкусы. Какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой
Отдых в Карпатах зимой часто ассоциируется с катанием на лыжах на заснеженных склонах. Но большое количество туристов сейчас – это женщины с детьми, которых такой досуг не всегда интересует.
Какие развлечения предлагают туристам во время зимнего отпуска в Карпатах, РБК-Украина рассказала заместитель директора туристической компании "Відвідай" Маричка Касьянова.
"Люди научились отдыхать на природе"
Люди сейчас научились отдыхать на природе, говорит Маричка Касьянова. Туристы все больше интересуются живописными местами.
"И я даже не уверена, что лыжи будут на первом месте по популярности в этом году. Сейчас очень много природных объектов, которые пользуются популярностью. Это такие места как озеро Синевир, водопад Шипот. Зимой поехать туда – это набраться сил, попить глинтвейна, вкусно поесть карпатскую кухню", – рассказывает она.
Рядом можно посетить какую-нибудь ферму или центр реабилитации животных. Если люди едут с детьми, рядом с Синевиром находятся центр реабилитации бурого медведя, парк волков, добавляет специалист.
Купание – отдых вместе с оздоровлением
Термальные бассейны Закарпатья конкурируют по популярности с природными объектами Карпат, говорит Маричка Касьянова.
"Это теплая вода, свежий воздух, отдых с семьей, разнообразные развлечения. Это всегда о здоровье. Для детей есть отдельные бассейны, мини-аквапарки, где зимой можно полдня забавляться. Особенность в том, что эти бассейны есть как крытые, так и под открытым небом. Когда туристы говорят, что не пойдут в открытый бассейн, то потом преимущественно все купаются в таких", – рассказывает специалист.
Она перечисляет популярные термальные бассейны: "Теплые воды Велятино", осовремененный термальный комплекс "Жаворонок" в Берегово, "Косино" в селе Косонь, "Золотая гора" в селе Барвинок возле Ужгорода.
Фото: Термальный комплекс в Закарпатье (предоставлено РБК-Украина)
"Также в этом году впервые зимой будет работать аквапарк "Карпатия" в Мукачево, который также имеет термальную воду", – делится вода.
Также большой популярностью пользуется купание в чанах в Лумшорах, Пилипце, Верховине, Буковеле.
Зимние развлечения для детей и катание на санях
На горнолыжных курортах и в популярных среди туристов локациях Карпат хватает зимних развлечений. И это не только лыжи или санки.
"Если брать сторону Буковеля, то из развлечений там этно-парк "Гуцул ленд", который очень нравится детям, колесо обозрения. Сейчас туристы в большинстве своем – женщины с детьми. Дети преимущественно не катаются на лыжах, на санках они выдерживают максимум час. А дальше ребенок хочет идти кормить овечку, погладить козу, что-то посмотреть, выпить чаю, родители – глинтвейна", – рассказывает Маричка Касьянова.
Фото: Катание на санях в Верховине (guide.karpaty.ua)
Она добавляет: зимние развлечения – это также и катание на санях, запряженных лошадьми.
"Это не надо тянуть санки и обувать лыжи, а тут просто с ветерком повезут по горам. Это очень пользуется спросом, особенно, если речь идет о том, что к озеру Синевир нужно подойти, а там 1,2 км в одну сторону. То же касается и Пилипца, Верховины".
Дегустации блюд – одно из самых любимых развлечений взрослых
Для взрослого человека, желающего поехать отдохнуть – в топе после термалов будет выпить глинтвейна или вина, подегустировать закарпатские блюда, рассказывает специалист по туризму.
"Вино подаем чисто закарпатское – домашние сортовые вина. Возим людей на дегустацию повидла (леквар) и колбас, закарпатских блюд. Практически на каждом туристическом объекте вам дадут отведать карпатский глинтвейн с местным медом и пряностями", – отмечает она.
Фото: Дегустации для туристов (коллаж РБК-Украина)
Гастротуризм в Закарпатье включает также дегустации сыров (буйволиных, овечьих и коровьих), улиток, настоек и наливок.
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