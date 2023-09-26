Лучшие показатели за 10 лет. Как восстановился туризм в Европе без россиян

Туризм в Европе после пандемии восстанавливается рекордными темпами. Миллионы людей бросились наверстывать отдых, который был недоступен из-за ковидных ограничений.

Какие показатели в туристической отрасли Европы на фоне уменьшения числа россиян, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

В Европе туристический бум без россиян и китайских туристов

Возобновление туризма в Европе после пандемии продолжается быстрыми темпами. Отели, туроператоры и авиакомпании фиксируют новые рекорды.

"В первой половине 2023 года количество ночей, проведенных в туристических заведениях, достигло наивысшего уровня за последнее десятилетие, что свидетельствует о заметном восстановлении показателей отрасли во многих странах", – отмечается на сайте Евростата.

В первом полугодии этого года в туристических заведениях было проведено 1 193 млн ночей, что почти на 11 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, было на 136 млн ночей больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Высокие показатели в туристической отрасли в 2023 году фиксируются несмотря на факторы, которые должны были бы сдерживать туризм: инфляция и рост цен в Европе, жара и пожары в Средиземноморье. Особенность этого туристического бума в том, что он происходит на фоне резкого сокращения числа российских туристов в Европе и мало восстановившегося потока китайских путешественников.

Одними из самых активных были немецкие туристы, которые не экономили и бронировали отдых в четырех- и пятизвездочных отелях на курортах. Вырос спрос на семейный отдых в формате "все включено". А Германия – один из ведущих рынков выездного туризма в Европе.

Фото: Пляж в Испании в августе 2023 года (gettyimages.com)

Согласно данным крупного немецкого туроператора, высокий спрос на отдых будет оставаться и в зимнем сезоне. Бронировок уже сейчас на 15% больше, чем минувшей зимой. Например, самый большой спрос на отдых в Египте и на Канарских островах.

Летом немцы больше всего выбирали отдых в Греции, Турции и Италии. В Греции туризм в этом году может быть рекордным – страна принимала ежемесячно на 10% больше авиапассажиров, чем в 2019 году, когда были рекордные показатели посещаемости – 33 млн туристов.

У европейского лоукостера рекордный пассажиропоток

Помимо организованного туризма многие европейцы путешествуют самостоятельно. Особенно, когда путешествия краткосрочны с целью экскурсий. Европейцы либо едут за рулем автомобиля, либо летают с бюджетными авиакомпаниями.

Туристический бум также заметен в показателях пассажиропотока лоукостеров. К примеру, у Ryanair показатели по количеству пассажиров за июль и август 2023 года оказались лучшими в истории компании. Только в августе Ryanair перевез рекордные 18,9 млн пассажиров, что на 4 млн человек больше, чем в августе 2019 года.

Фото: Пассажиры Ryanair (unsplash.com)

О значительном росте числа туристов по всей Европе свидетельствуют и отчеты других авиаперевозчиков. Финансовые показатели существенно улучшились как у лоукостеров – немецкого Eurowings и британского EasyJet, так и у классических авиакомпаний Lufthansa, Air France KLM, British Airways и Iberia, AerLingus.

Рост доходов им обеспечили туристы, потому что согласно глобальному опросу, 80% авиапассажиров летают с туристическими или личными целями.

Туристов в Европе станет больше благодаря китайцам

Туризм в Европе в ближайшие месяцы и в 2024 году будет только расти. Этому поспособствуют также и китайские туристы. Китай снимает ковидные ограничения на групповые поездки своих граждан. Китайцам разрешили посещать Францию, Португалию, Германию и Великобританию.

Фото: Туристы в Лувре, Франция (unsplash.com)

Согласно недавнему исследованию консалтинговой компании IPK International, изучающей мировой туристический рынок, более 80% участников опросах в Китае заявили, что планируют в ближайшие 12 месяцев путешествовать за границей. Наибольший интерес вызывает Европа.

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