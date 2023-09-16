В каких странах украинцы отдыхали на море этим летом: самые популярные направления

Украинцы этим летом путешествовали не только по Украине, но и пытались организовать детям отдых на море. Для этого выбирали направления, куда можно добраться на автобусе или самолете.

Какие страны были самыми популярными среди украинцев летом 2023 года, TRAVEL РБК-Украина рассказали в компании "Join UP!".

Топ-5 стран, куда украинцы ехали на море

Летом 2023 года туроператор организовал отдых за рубежом 98 498 туристам. За этот же период 2022 года – только 41 094.

Больше всего интерес возрос за год к Турции (39126 туристов против 21781 в 2022 году), Египту (20214 туриста против 2919 в 2022 году) и Черногории (16631 турист против 3554 в прошлом году). Эти три страны выбрали более 77% всех туристов, уехавших в отпуск за пределы Украины в течение лета 2023 года. Эти направления являются самыми востребованными для отдыха с детьми.

В топ-5 стран, наиболее популярных в этом году, вошли:

Турция;

Египет (в 2022 году – Болгария);

Черногория;

Греция (в 2022 году – Египет);

Албания (в 2022 году – Греция).

Фото: Отдых в Турции (unsplash.com)

В этом году отдых за рубежом ощутимо подорожал по сравнению с ценами в прошлом году:

Турция подорожала на 34,7%;

Египет – на 16,9%;

Черногория – на 25%;

Греция – на 51,7%.

Но Болгария стала более доступной – средняя стоимость отпуска уменьшилась на 6%.

Спрос на автобусные туры вырос

Спрос на автобусные туры увеличился почти в три раза по сравнению с показателями прошлого года. Этим летом в путешествие на автобусе с туроператором отправились 12 244 туристов (в прошлом году – 4397 туристов).

Но, несмотря на то, что летать самолетом можно только из аэропортов других стран, спрос на авиатуры среди украинцев остается высоким. Летом 2023 года самолетом путешествовали 80 652 туриста, тогда как в прошлом году за тот же период – всего 26 984 туриста.

Самым популярным аэропортом вылета для путешественников из Украины является Кишинев.

Фото: Отдых за границей ощутимо подорожал (unsplash.com)

Украинцы вернулись к планированию отпусков заранее

В этом году украинские туристы стали планировать отдых за несколько недель. Сроки раннего бронирования вернулись к доковидным временам. Тогда путешественники бронировали отдых в среднем за 22 дня. Во время пандемии и в 2022 году туристы не рисковали оплачивать заранее путевки – в эти годы срок раннего бронирования сократился до 15 дней.

Пока это единственный показатель, вернувшийся к уровню к пандемии.

"Мировая индустрия путешествий стремительно набирает обороты, поэтому отдых становится дороже. Еще до начала летнего сезона Всемирная туристическая организация говорила о восстановлении на уровне 80% по сравнению с допандемическим периодом. Летом мы увидели, как эти процессы ускорились. Для Украины ситуация другая, но даже в наших непростых условиях фиксируем более двухкратный рост спроса", – отмечает региональный директор Join UP! Антон Савченко.

Раньше мы рассказывали, в какие страны едут украинки на море в бархатный сезон.

Также мы писали, где украинцы больше всего отдыхали в Украине летом.