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Впервые в мире. В немецком аэропорту пассажиров начали проверять особым сканером

Четверг 21 сентября 2023 10:30
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Впервые в мире. В немецком аэропорту пассажиров начали проверять особым сканером Фото: Пассажиры в аэропорту Франкфурта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В аэропорту Франкфурта начинают тестировать новый сканер для безопасности пассажиров. Такой аппарат предназначен для ускорения проверок – не нужно будет останавливаться или снимать верхнюю одежду.

Новый сканер будет использовать технологию искусственного интеллекта, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

О начале тестирования первого в мире сканера безопасности пассажиров в аэропорту Франкфурта объявила компания Fraport. Устройство R&S QPS Walk2000 предназначено для ускорения проверок безопасности. Его установили в Шенгенском зале А терминала 1. Там ежедневно проходят до 15 тысяч пассажиров. Тестирование продлится до шести месяцев.

Отмечается, что сквозной сканер с углом 360 градусов может быстро и бесконтактно обнаруживать любые предметы. Пассажиры смогут проходить через аппарат без остановки. Технология миллиметровых волн позволяет проникать через слои одежды, поэтому не нужно будет снимать куртки и пальто.

Новейшее программное обеспечение на основе искусственного интеллекта может быстро различать металлические и неметаллические объекты. Уведомления о любых отклонениях у пассажиров отображаются в гендерно-нейтральном изображении в режиме реального времени, что уменьшает потребность в последующих проверках.

В аэропорту сообщили, что в случаях, когда возникнут подозрения, сотрудники службы безопасности могут сосредоточиться на конкретных участках без необходимости полного осмотра пассажиров.

Напомним, мы сообщали, что в варшавском аэропорту установили капсулы для сна.

Ранее мы писали, что в аэропорту Варшавы появилась услуга для невнимательных пассажиров.

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