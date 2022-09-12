У Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців: деталі
Нові розміри виплат заплановані з січня 2023 року
У Німеччині готуються підвищити допомогу, яку отримують українські біженці. З нового року люди, які потребують соціальних виплат, отримуватимуть на 50 євро більше.
Втім, суми залежатимуть від категорії одержувачів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Як зміниться допомога з безробіття, яку отримують українські біженці
Згідно з проектом федерального міністра праці Губертуса Гайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV повинні бути скоректовані у зв'язку з інфляцією.
Українські біженці, які навесні отримували допомогу для осіб, які шукають притулок, з 1 червня були переведені в новий правовий статус. З початку літа українці підпадають під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості (Jobcenter).
Фото: Міністр праці Губертус Гайль на зустрічі з приводу українських біженців (gettyimages.com)
Це означає, що підвищення ставки допомоги з безробіття для громадян Німеччини торкнеться і українців, які отримали статус тимчасового захисту, якщо влада не прийме додаткових рішень.
Найбільше збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих або батьків-одинаків - на 53 євро до 502 євро (зараз 449 Євро). Інші категорії соціально незахищених людей отримають менші "надбавки":
- повнолітні люди – 451 євро (зараз 404 євро);
- діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);
- діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);
- діти до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).
До слова, з 1 січня 2023 року допомога Hartz IV має стати частиною базового доходу жителів, за яким перші два роки будуть застосовувати мінімальні вимоги щодо наявності майна.
До Німеччини з початку війни прибуло вже понад 1 мільйон біженців з України, з них 655 800 осіб оформили статус тимчасового захисту.
Нагадаємо, ми писали, що в Німеччини призупинять прийом біженців у більшості регіонів.