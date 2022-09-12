ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців: деталі

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 12:03
У Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців: деталі Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нові розміри виплат заплановані з січня 2023 року

У Німеччині готуються підвищити допомогу, яку отримують українські біженці. З нового року люди, які потребують соціальних виплат, отримуватимуть на 50 євро більше.

Втім, суми залежатимуть від категорії одержувачів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Як зміниться допомога з безробіття, яку отримують українські біженці

Згідно з проектом федерального міністра праці Губертуса Гайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV повинні бути скоректовані у зв'язку з інфляцією.

Українські біженці, які навесні отримували допомогу для осіб, які шукають притулок, з 1 червня були переведені в новий правовий статус. З початку літа українці підпадають під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості (Jobcenter).

У Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців: деталі

Фото: Міністр праці Губертус Гайль на зустрічі з приводу українських біженців (gettyimages.com)

Це означає, що підвищення ставки допомоги з безробіття для громадян Німеччини торкнеться і українців, які отримали статус тимчасового захисту, якщо влада не прийме додаткових рішень.

Найбільше збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих або батьків-одинаків - на 53 євро до 502 євро (зараз 449 Євро). Інші категорії соціально незахищених людей отримають менші "надбавки":

  • повнолітні люди – 451 євро (зараз 404 євро);
  • діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);
  • діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);
  • діти до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

До слова, з 1 січня 2023 року допомога Hartz IV має стати частиною базового доходу жителів, за яким перші два роки будуть застосовувати мінімальні вимоги щодо наявності майна.

До Німеччини з початку війни прибуло вже понад 1 мільйон біженців з України, з них 655 800 осіб оформили статус тимчасового захисту.

Нагадаємо, ми писали, що в Німеччини призупинять прийом біженців у більшості регіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Альона Палій
Українці за кордоном мають платити податки: в яких випадках
Альона Палій
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовський
Атмосфера старовини. В Україні збереглася рідкісна вузькоколійка: що про неї відомо
Олег Заблудовський
експерт із залізничного транспорту
Всі точки зору