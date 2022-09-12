У Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців: деталі

Нові розміри виплат заплановані з січня 2023 року

У Німеччині готуються підвищити допомогу, яку отримують українські біженці. З нового року люди, які потребують соціальних виплат, отримуватимуть на 50 євро більше.

Втім, суми залежатимуть від категорії одержувачів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Як зміниться допомога з безробіття, яку отримують українські біженці

Згідно з проектом федерального міністра праці Губертуса Гайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV повинні бути скоректовані у зв'язку з інфляцією.

Українські біженці, які навесні отримували допомогу для осіб, які шукають притулок, з 1 червня були переведені в новий правовий статус. З початку літа українці підпадають під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості (Jobcenter).

Фото: Міністр праці Губертус Гайль на зустрічі з приводу українських біженців (gettyimages.com)

Це означає, що підвищення ставки допомоги з безробіття для громадян Німеччини торкнеться і українців, які отримали статус тимчасового захисту, якщо влада не прийме додаткових рішень.

Найбільше збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих або батьків-одинаків - на 53 євро до 502 євро (зараз 449 Євро). Інші категорії соціально незахищених людей отримають менші "надбавки":

повнолітні люди – 451 євро (зараз 404 євро);

(зараз 404 євро); діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

(зараз 376 євро); діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

(зараз 311 євро); діти до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

До слова, з 1 січня 2023 року допомога Hartz IV має стати частиною базового доходу жителів, за яким перші два роки будуть застосовувати мінімальні вимоги щодо наявності майна.

До Німеччини з початку війни прибуло вже понад 1 мільйон біженців з України, з них 655 800 осіб оформили статус тимчасового захисту.

Нагадаємо, ми писали, що в Німеччини призупинять прийом біженців у більшості регіонів.