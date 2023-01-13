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Наибольшее сокращение. Украинцы все меньше просят статус защиты в ЕС, – Евростат

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 15:43
Наибольшее сокращение. Украинцы все меньше просят статус защиты в ЕС, – Евростат Фото: Украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В ноябре 2022 года количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, уменьшилось в 20 из 26 европейских стран. Наибольшее сокращение зафиксировано в Польше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

По данным Евростата, Польша предоставила временную защиту на 14 510 украинцев меньше по сравнению с предыдущим месяцем. За ней следуют Болгария и Ирландия – там их стало меньше на 4420 и 2005 соответственно. Количество украинцев, получивших временную защиту в Германии, уменьшилось на 1210 человек. А самый большой прирост зафиксирован во Франции и Румынии: там стало на 5505 и 2320 больше украинцев, получивших временную защиту соответственно.

"По сравнению с октябрем уменьшилось количество украинских бенефициаров временной защиты в Польше из-за снятия с регистрации статуса временной защиты. Подобное снижение уже было зарегистрировано в октябре по сравнению с сентябрем", – объясняет Евростат.

Только в марте, в первый месяц российского вторжения в Украину, Польша предоставила временную защиту 675085 украинцам. Это самый высокий рекорд из всех государств ЕС.

Большинство украинцев, которым предоставлена временная защита в ЕС – это женщины. Больше всего за ноябрь их было в таких странах:

  • Польша – 25 895 (64%);
  • Германия – 20 855 (57%);
  • Румыния – 6030 (56%);
  • Франция – 6015 (68%);
  • Италия – 5270 (69%).

Ранее юрист рассказала, могут ли украинцы, являющиеся студентами зарубежных ВУЗов, возвращаться в Украину и после этого выезжать обратно за границу.

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