Выпустят ли за границу студентов, если те вернутся в Украину: ответ юриста

Осенью прошлого года в Украине ввели запрет на выезд за границу ребят призывного возраста, которые являются студентами иностранных учебных заведений. Если еще в конце августа студенты вузов в Европе могли пересечь границу, то вскоре после этого такое разрешение перестало действовать.

Тем временем за границей остается немало ребят-студентов. Могут ли они вернуться в Украину на время – на каникулы или по делам, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Закон предусматривает, что соискатели профессионального высшего и высшего образования дневной формы обучения не подлежат мобилизации на период обучения. Также граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет могут выехать за границу в случаях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, напоминает собеседница.

"Самый популярный и эффективный – вариант выезда лиц, являющихся студентами дневной формы обучения иностранного ВУЗа. Однако отсрочка от мобилизации предоставляется не более чем на 6 месяцев. Сейчас же, кроме того, подходит срок для получения справки для продления отсрочки от мобилизации. А для этого необходимо явиться в военкомат и предоставить справку о продолжении учебы", – говорит Екатерина Анищенко.

Студенты иностранных вузов, сдав сессию, хотят приехать в Украину на каникулы или по делам. Но здесь возникает вопрос, смогут ли выехать снова за границу.

На сайте Государственной пограничной службы Украины опубликовали вопросы-ответы, где указано, что всем студентам запрещено выезжать из страны. Студенты не имеют права выезжать за границу, поскольку эта категория указана в абзаце втором части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а не в части первой настоящей статьи.

Поэтому согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины данная категория граждан не имеет права выезжать за пределы территории Украины, поясняет адвокат.

"Таким образом, ребята, которые сейчас учатся в ВУЗах за границей и хотят приехать в Украину на каникулы или по делам, смогут въехать на территорию Украины, как граждане своей страны, однако, уехать – не смогут. И в таком случае, выход будет только из-за обжалования решения Пограничной службы в суд", – подчеркивает Екатерина Анищенко.

Напомним, украинские мужчины-студенты сейчас не могут уехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином. Решение было принято в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, будут ли возвращать мужчин призывного возраста из-за границы – что говорят юристы о новациях Кабмина.