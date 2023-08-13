Цены бьют рекорды: сколько стоят квартиры в городах Польши летом

Сколько стоят квартиры в городах Польши – Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков

Этим летом сразу в нескольких городах Польши зафиксированы рекордные цены на жилье. Повышение стоимости жилья также подтверждается данными Национального банка Польши (NBP).

Как изменилась стоимость квадратных метров в стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на tvn24.pl.

Как изменилась стоимость жилья в Польше

В июле 2023 года в 8 городах Польши цены на квартиры установили новые рекорды. Например, во Вроцлаве средине цены на жилье впервые превысили планку в 11 тысяч злотых (97 900 грн) за квадратный метр.

"На рынок недвижимости вернулась лихорадка. Снова есть случаи, когда клиенты звонят по телефону и хотят забронировать квартиру, не видя ее", – говорится в сообщении.

Также там добавили, что "в июле рынок недвижимости пережил бум, похожий на тот, который мы помним из эпохи сверхнизких процентных ставок".

"Квартиры расходились, как горячие пирожки. В основном благодаря программе Secure Credit 2%. В течение месяца было подано более 18 тысяч заявок на кредит, большинство из них – на покупку квартиры. Конечно, такие темпы невозможно сохранить в долгосрочной перспективе", – добавляют аналитики

Насколько велик так называемый отложенный спрос, то есть как долго будет продолжаться такой большой интерес к программе, определить трудно, отмечают эксперты.

Фото: В июле 2023 года в 8 городах Польши цены на квартиры установили новые рекорды (unsplash.com)

Цены за квадратный метр жилья летом 2023 года

В этом году наиболее активными рынками недвижимости среди исследованных городов являются Катовице, Краков и Сосновец, где "все цены в июле были на 13% выше, чем в декабре 2022 года", и, кроме них, двузначный рост (+10 процентов) зафиксирован только в Варшаве. А более низкие, чем в декабре 2022 года, цены были только в Гданьске (-4,5%) и Щецине (-0,1%)".

Самые высокие средние цены в истории были зафиксированы в таких польских городах:

Белосток (8898 злотых или 80454 гривен за квадратный метр);

(8898 злотых или 80454 гривен за квадратный метр); Краков (12664 злотых или 114507 гривен);

(12664 злотых или 114507 гривен); Люблин (8878 злотых или 80274 гривен);

(8878 злотых или 80274 гривен); Лодзь (7903 злотых или 71458 гривен);

(7903 злотых или 71458 гривен); Сосновец (6480 злотых или 58590 гривен);

(6480 злотых или 58590 гривен); Торунь (7997 злотых или 72308 гривен);

(7997 злотых или 72308 гривен); Варшава (14 265 злотых или 128 983 гривен)

(14 265 злотых или 128 983 гривен) Вроцлав (11279 злотых или 101985 гривен).

В последнем городе уровень 11 000 злотых за квадратный метр был превышен впервые. В июле также наблюдалось падение цен, и несколько дешевле, чем в июне, квартиры были в Гданьске (-4%), Гдыне (-1,5%), Быдгоще (-1%), Щецине (-1%) и Жешуве (- 0,8%).

Оживление на рынке. Что будет со стоимостью жилья дальше

Важным событием на рынке стал запуск доступного кредитования, пишут аналитики. Огромную популярность программы объясняют следствием высокого спроса, накопившегося в течение многих месяцев, когда молодые люди испытывали большие трудности с получением ипотечного кредита.

По словам экспертов, в краткосрочной перспективе будет решающим то, как долго будет продолжаться спрос на Secure Credit 2%.

Фото: В целом за год цены на квартиры в Польше могут подняться на 10% (unsplash.com)

"До конца года рост цен на всем рынке в 2023 году может превысить 10%, и таким образом превзойти прошлый прогноз. Если осенью цены успокоятся и стабилизируются, мы закончим год с повышением ниже 10%. Сейчас очень трудно оценить, сколько людей, которые отвечают условиям программы, которые воспользуются ей в ближайшее время. В долгосрочной перспективе темпы снижения процентных ставок и то, до какого уровня они упадут, будут иметь решающее значение", – прогнозируют аналитики рынка.

В формировании цен на жилье в Польше демография и иммиграция будут приобретать все большее значение. Также цены могут расти по мере увеличения уровня зарплат по всей Польше.

"Цены вырастут там, где есть спрос на жилье, а в регионах, откуда выезжают люди, будет все больше пустых помещений, что стабилизирует или даже снизит цены", – говорится в отчете.

Напомним, рынок недвижимости в Польше в 2022 году отличился скачком цен из-за значительного спроса со стороны украинских беженцев. Но к концу прошлого года аренда стала дешеветь. Мы писали, сколько стоит арендовать квартиру в Польше.

Также стало известно, сколько будут зарабатывать украинцы в Польше после повышения минимальных зарплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.