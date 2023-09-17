Очередное подорожание. Во сколько обойдется аренда жилья в городах Германии
В Германии проживает более миллиона украинских беженцев. Также значительная часть наших граждан переехала туда перед вторжением РФ. Аренда жилья отнимает существенную часть заработка. Исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что 36% всех потребительских расходов жителей страны уходит на аренду и расходы на коммунальные услуги.
Стоимость аренды квартир в Германии в этом году выросла. В зависимости от города подорожание достигло уровня 5-20%.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, во сколько обойдется в аренду жилье в Германии в 2023 году.
Сколько стоит аренда квартиры в Германии в 2023 году
Средняя арендная плата за квартиру в Германии варьируется в зависимости от размера и удобств квартиры. Квартира с одной спальней в Берлине может стоить 1233 евро (1326 долларов), аналогичное жилье за пределами центра – 900 евро (968 долларов). Если арендовать квартиру вместе с другим человеком, можно даже отыскать варианты за 30-440 евро.
Приводим среднюю арендную плату для разных типов квартир.
Однокомнатная квартира-студия в черте города: 650 – 1500 евро;
За такие деньги вы получите уютную неплохую квартиру-студию в центре оживленных городов Германии. Пространства будет не очень много, но такие квартиры хорошо подходят для отдельных лиц или пар.
Квартира-студия за пределами города: 510 – 930 евро;
Жилье по доступной цене в пригородной зоне. Обычно по такой цене можно снять небольшую квартиру-студию, расположенную на окраине крупных городов Германии. Хорошее транспортное сообщение обеспечит комфортные поездки в город.
Фото: Сколько стоит жилье в крупных городах Германии в 2023 году (инфографика РБК-Украина)
Квартира с отдельной спальней: 830 – 1800 евро;
Квартира с 1 спальней за городом: 650 – 1300 евро;
Двухкомнатная квартира: 1100 – 2400 евро;
Обычно двухкомнатные квартиры состоят из общих и гостиных. Это идеально подходит для небольших семей в центре Германии, предлагает дополнительное пространство, уединение и комфортные жилые помещения с современными удобствами.
Квартира с 2 спальнями за пределами города: 830 – 1700 евро;
3-комнатная квартира в городе: 1670 – 3300 евро;
Квартира с 3 спальнями за пределами города: 1300 – 2600 евро;
Как найти доступное жилье в Германии: советы
- Исследуйте и сравнивайте цены
Потратьте время на исследование разных вариантов аренды и сравните цены в разных районах. Ищите местность, где предлагают доступную аренду без ущерба для безопасности и удобства.
- Рассмотрите возможность жизни за городом
Квартиры за пределами больших городов, как правило, более доступны по цене. Ищите варианты в меньших городах или пригородах вблизи Германии, где предлагаются более низкие арендные ставки.
Фото: Аренда жилья за городом будет стоить значительно дешевле (unsplash.com)
- Поищите соседа, с которыми вы можете делить оплату
Распределение расходов по аренде может значительно сократить ваши затраты на аренду.
- Интересуйтесь скидками, не стесняйтесь торговаться
Спросите у арендодателя, могут ли они сделать скидку. Старайтесь договориться о более низкой арендной плате или спросите, есть ли у них какие-либо специальные предложения. Арендодатели часто открыты к переговорам, особенно если недвижимость некоторое время резвилась или когда жилье им нужно сдать срочно.
- Сфокусируйтесь на долгосрочной аренде
Многие арендодатели предлагают более низкие цены за долгосрочную аренду. Как правило, на шесть месяцев или дольше.
- Планируйте переезд в не пиковый сезон
Цены на аренду могут варьироваться в зависимости от сезонного спроса. К примеру, летом спрос на аренду ниже.
- Ищите жилье в профильных группах в соцсетях
Часто бывает, что квартирантов ищет один из тех, кто уже снимает жилье.
Обратите внимание. Обычно квартиры на долгий срок сдают без мебели. Нередко квартира без мебели в Германии не предполагает даже наличия кухни.
Также учтите, что ежемесячно нужно платить за телевидение и радио, даже если вы не смотрите местные каналы и не слушаете радиопрограмм. Это обойдется вам в 18 евро на домохозяйство в месяц. Если вы платите ежеквартально, выйдет примерно 55 евро в месяц. К слову, это не налог на телевидение, а плата за лицензию на вещание, оплачиваемая каждой семьей в Германии.
Фото: Чаще всего квартиры на долгий срок сдают без мебели: ее нужно покупать отдельно за свой счет (unsplash.com)
Где искать жилье в Германии в аренду: сайты
- ImmobilienScout24
- WG-Gesucht
- Immonet
- ImmoWelt
- eBay Kleinanzeigen
- HomeCompany
- Nestpick
- Studenten-WG
- Immoweb
Это популярные и надежные платформы для поиска квартир в аренду, которыми пользуются по всей Германии.
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