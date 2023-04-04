Зачем украинцам Европейский паспорт квалификаций: объяснение юриста

Украинцы, выехавшие за границу из-за войны без документов о высшем образовании, могут получить в некоторых странах альтернативу своему диплому – Европейский паспорт квалификаций.
Какие преимущества даст украинцам такой документ, TRAVEL РБК-Украина пояснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.
Европейский паспорт квалификаций – это специальный международный инструмент, который поможет оценить квалификацию при отсутствии документов об образовании или нехватке некоторых документов, отмечает Максим Боярчуков.
"EQPR не является официальным актом о признании документов об образовании, но он предоставляет достоверную информацию, которая может быть полезна для трудоустройства, поступления на обучение, квалификационных курсов или стажировки. Его можно использовать во всех странах-участницах проекта EQPR, а именно: Польши, Италии, Франции, Греции, Германии, Великобритании, Нидерландах", – объясняет юрист.
Поэтому украинцам, которые потеряли документ об образовании, но желают трудоустроиться за границей, или продолжить обучение или стажировку, EQPR пригодится, отмечает он.
"Европейский паспорт квалификаций для беженцев" (EQPR) фиксирует самый высокий уровень образования беженца, его опыт и языковые навыки.
EQPR разработали в 2017 году для решения проблем интеграции беженцев в Европе. На данное время к проекту присоединились 22 страны, 15 марта участницей стала Грузия.
Польша стала участником этого проекта Совета Европы 9 мая 2022 года. Таким образом, украинцы, потерявшие свой документ об образовании, могут получить EQPR на территории Польши, отмечает visitukraine.today.
Документ был создан с целью:
Чтобы получить Европейский паспорт квалификаций, необходимо оформить заявку:
Беженцы заполняют анкету и если они прошли отбор, с ними встречается команда оценщиков квалификационных данных для интервью (примерно 45 мин.), во время которого проводится оценка их квалификации. Оценщики квалификационных данных являются экспертами по квалификации. Они имеют опыт иностранных квалификаций и осведомлены о системах образования в странах происхождения беженцев. Интервью ведется на родном языке или языке обучения. После интервью принимается решение о выдаче EQPR.
Больше информации можно найти в специальном буклете на украинском языке или проконсультироваться по номеру: 451 058 653.
Напомним, мы писали,что изменится для беженцев после получения "карты избитой" в Польше.
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