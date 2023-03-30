Выплаты и статус. Что изменится для беженцев после получения "карты побыту" в Польше

С 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать заявления на временное разрешение на проживание (karta pоbytu) при условии работы в этой стране.

Что произойдет со статусом UKR и выплатами после получения "карты побыту", TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на in-poland.com.

Что нужно знать об упрощенной выдаче "карты побыту" беженцам

В настоящее время украинские беженцы могут легально находиться в Польше до 24 августа 2023 года. Для планирующих длительное проживание в этой стране предусмотрено специальное решение. Согласно изменениям в закон о помощи гражданам Украины от 13 января 2023, беженцы со статусом UKR смогут оформить разрешение на временное проживание (карту побыту) в упрощенном порядке.

Для этого целью их пребывания должно быть:

выполнение работы;

выполнение высококвалифицированной работы ("Голубая карта");

ведение бизнеса.

Заявление следует подавать воеводе в уженд воевудский (управление – ред.) по месту жительства.

Если беженец отвечает всем требованиям, вид на жительство могут выдать на срок до 3 лет. Если бежавший от войны не отвечает всем требованиям, но его целью пребывания является работа, карту побыту он все равно получит, но сроком на год. Законом предусмотрено, что отказов не будет, отмечает издание.

Фото: Карту побыту будут выдавать упрощенно (коллаж РБК-Украина)

Беженцы могут быть трудоустроены исключительно при условии, что работодатель подаст в уженд праци (центр занятости – ред.) специальный документ Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy через портал praca.gov.pl. Без этого уведомления не удастся подать заявление на карту побыту.

На льготных условиях получить карту побыту можно будет только с 1 апреля по 24 августа 2023 года.

Что произойдет со статусом UKR и льготами после подачи заявления

Сроки выдачи решений (децизий) относительно предоставления вида на жительство (карты побыту) еще не уточнены. Поэтому статус временной защиты – UKR – будет теряться только с выдачей децизии беженцу.

При этом останутся в силе льготы – бесплатная медицина, выплаты на детей "500+" (500 злотых ежемесячно до 18 лет).

Подавать заявку на получение временного разрешения на проживание украинцам не обязательно, даже если они работают или ведут предпринимательскую деятельность в Польше. Их пребывание на территории страны остается легальным до 24 августа 2023 года.

Фото: Выплаты и льготы останутся в силе (gettyimages.com)

Предполагается, что после этой даты украинцы все равно смогут оставаться в Польше – временная защита может быть продолжена или будут другие основания для подачи на карту побыту.

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