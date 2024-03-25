Путешествия за границей для украинцев стали дешевле: во сколько обойдется отдых

Украинки, которые планируют организовать летний отдых с детьми за границей, смогут провести отпуск дешевле, чем в прошлом году. Это связано с сотрудничеством украинских и европейских туроператоров.

Во сколько обойдется отдых и когда можно купить туры дешевле, в комментарии РБК-Украина рассказала специалист по подбору туров Марина Казакова.

Что изменится для украинских туристов за границей

Украинские туроператоры заключили договора фактически со всеми большими европейскими туристическими операторами и работают с Молдавией, с Румынией, с Польшей, с Германией, с Испанией, странами Балтии, рассказывает Марина Казакова. По ее словам, благодаря прямым договорам туроператоров путешествия для украинцев по сравнению с прошлым годом стали дешевле.

"Мы покупаем туры по тем же ценам, что и местные жители в своем агентстве. Это большой плюс. Мы имеем доступ к тем отелям, которые бронируют, например, немцы, французы, поляки", – говорит она.

То есть туристам предложат другие отели, в которых будет минимум соседей и которые немного отличаются по стандартам. Но цены будут такие же, как если бы обратиться в офис туроператора в другой стране.

Однако в некоторых странах цены на отдых повысились, например, в Турции, обращает внимание Марина Казакова. Это связано с большим спросом на путешествия после пандемии.

Фото: Отдых детей на море (unsplash.com)

Туры со скидками можно забронировать до мая

Европейцы не покупают туры на летний отдых летом,а отели по некоторым направлениям раскупают еще с сентября, предупреждает специалист. Поэтому украинцам стоит бронировать отдых до сезона.

"У нас есть запрос разместить большую группу на Сардинии, но мы уже не можем найти отель, чтобы было столько номеров, потому что его уже "разобрали". Поэтому нужно понимать, что у украинцев шанс купить себе тур по хорошей цене будет максимум еще месяц до конца апреля. С мая цены поднимутся, а летом будет очень дорого", – говорит Марина Казакова.

Многие туроператоры по раннему бронироанию не просят полную предоплату, у некоторых достаточно внести 10-30% от стоимости тура, а остальное – в течение периода до вылета.

"Это дает вам гарантию, что вы возьмете по самой низкой цене. А горящие туры будут в случае отказа отдельных туристов, но в таких ситуациях есть риски попасть на мошенников", - предупреждает она.

Поскольку летний сезон начинается с 1 мая, к этому времени раннее бронирование прекращается, а летом скидок может и не быть.

"Можно бронировать летом автобусные туры, которые могут и не подорожать, потому что многие туроператоры забронировали в гостиницах номера", – подсказывает специалист по туризму.

Почему лучше покупать путевки у украинских компаний

Много украинцев в настоящее время находятся за границей и отдых планируют из других стран.

"Вы можете прийти в какое-то немецкое турагентство и у них купить тур. Таким образом ваши деньги пойдут в бюджет Германии. А можете купить этот же тур у украинского туроператора по такой же цене. Тогда туристическая компания перечислит налоги в бюджет Украины и заплатит зарплату гражданам Украины", – обращает внимание Марина Казакова.

Фото: Пляж в Болгарии (unsplash.com)

Стоимость отдыха в июне: с перелетом и поездкой автобусом

По нашей просьбе Марина Казакова приводит примеры стоимости отдыха 7 ночей для двоих взрослых при раннем бронировании. Речь идет о пакетных турах с вылетом из аэропортов Европы с перелетом с багажом, проживанием в отеле, трансфером и страховкой. Специалист приводит самые низкие цены в 3* отелях на даты 1-10 июня.

Албания (вылет из Кишинева) – от 39 тыс. грн (с завтраками);

Турция (вылет из Кишинева) – от 33 тыс. грн ("все включено");

Греция (вылет из Кишинева) – от 37 тыс. грн (завтраки);

Испания (вылет из Катовице) – от 45 тыс. грн (завтраки);

Черногория (вылет из Кишинева) – от 40 тыс. грн (завтрак);

Хорватия (вылет из Катовице) – от 46 тыс. грн (завтраки);

Кипр (вылет из Варшавы) – от 38 тыс. грн (завтраки);

Италия (вылет из Варшавы) – от 48 тыс. грн (завтрак).

Туристам нужно будет учесть в бюджете поездки дополнительные расходы, чтобы добраться до нужных аэропортов.

Фото: Отдых в Турции (unsplash.com)

Также для многих туристов удобнее путешествовать на отдых прямыми автобусами. Специалист приводит пример автобусного тура для 2 взрослых. В стоимость включен переезд автобусом, проживание в отеле, питание, медицинская страховка.

Албания на 12 ночей (8 из них в отеле) – от 28 тыс. грн (завтраки);

Болгария на 10 ночей (8 ночей в отеле) – от 13 тыс. грн (завтраки);

Греция на 10 ночей (8 в отеле) – от 28 тыс. грн (завтраки);

Испания на 12 ночей (8 в отеле) – от 48 тыс. грн (завтраки);

Турция, Анталия на 12 ночей (9 в отеле) – от 24 тыс. грн ("все включено");

Хорватия 10 ночей (8 в отеле) – от 36 тыс. грн (завтраки);

Черногория на 12 ночей (8 в отеле) – от 27 тыс. грн (завтраки).

Напомним, мы писали, куда и как путешествовали украинцы в 2023 году. Туристы привыкли летать из соседних стран.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь можно будет в популярные средиземноморские локации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.