До 250 долларов. Все страны, где туристы должны платить налог за отдых

Чрезмерный туризм в 2023 году стал следствием ограничений в путешествиях во время пандемии, поэтому туристические локации после затишья столкнулись с огромным потоком посетителей. Чтобы компенсировать ущерб, страны вводят дополнительные сборы с туристов.

Где придется доплачивать за отдых в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Барселона повышает туристический налог

В Барселоне в 2022 году городские власти объявили о повышении туристического налога в течение следующих 2 лет. Туристы должны платить там как городской, так и региональный сбор.

1 апреля 2023 года городской налог вырос до 2,75 евро. С 1 апреля 2024 года сбор вырос до 3,25 евро в сутки. Налог распространяется на гостей города, проживающих в официальных туристических местах.

Вырученные средства хотят использовать для финансирования инфраструктуры города, включая улучшение дорог, автобусное сообщение и эскалаторы.

Город Портіман в Португалии ввел сбор в марте

Портовый город в португальском Алгарве будет менять налог в зависимости от высокого и низкого сезона. Платить придется 2 евро за ночь с апреля по октябрь и 1 евро за ночь с ноября по март.

Популярный рыболовный город Ольян ввел такой же налог, который не распространяется на детей до 16 лет и ограничивается пятью ночами – придется доплатить максимум 10 евро за поездку.

Фото: Улица в Барселоне (pixabay.com)

Два из 16 муниципалитетов Алгарве уже взимают туристический сбор: Фару (1,5 евро за ночь до 7 ночей в период с марта по октябрь) и Вила-Реал-де-Санто-Антонио (1 евро за день до 7 дней).

На Бали туристический сбор ввели в феврале

Бали привлекает туристов со всего мира своими пляжами, островами и духовной культурой. Чтобы преодолеть последствия чрезмерного туризма, Бали ввел налог для туристов. С 14 февраля 2024 года международные и внутренние посетители должны оплатить сбор в размере 8,80 евро в специальных киосках в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали.

В Венеции туристы должны платить 5 евро за вход

Город является одним из самых популярных в Европе, что вынуждает местных жителей покидать узкие и многолюдные улицы города.

Посетителям придется платить 5 евро за вход с апреля по середину июля – всего 29 дней. Плата за однодневную экскурсию будет действовать в часы пик (с 8:30 до 16:00), то есть посетителям, приезжающим в Венецию на ужин или на концерт, не придется платить.

Налог должен уменьшить скопления людей, поощрить более длительные посещения и улучшить качество жизни жителей. Средства пойдут в пользу города – техническое обслуживание, уборка и снижение затрат на жизнь.

Фото: Туристы в Венеции (pixabay.com)

Страны, где уже нужно платить туристический сбор

Во всех европейских странах взимается туристический сбор, который часто включают в стоимость проживания. Цена налога зависит от локации и времени посещения страны. К примеру, стоимость туристического сбора в Вене и Зальцбурге в Австрии составляет около 3,2 евро.

В Бельгии туристический сбор взимается с проживания и рассчитывается по количеству ночей, проведенных в стране. В Антверпене и Бергесе берется оплата за номер, а в Брюсселе она зависит от отеля. Обычно эта плата составляет около 7,5 евро.

В Болгарии и Хорватии одни из самых низких ставок туристического сбора. В Болгарии сбор составляет 1,5 евро в зависимости от района и классификации гостиницы, в Хорватии – около 1,33 евро за ночь, причем в пик сезона в летние месяцы налоги выше.

В Чехии туристам нужно заплатить менее 1 евро, чтобы посетить Прагу. Плата взимается с гостей за ночь. Дети до 18 лет освобождаются от этого требования.

Фото: Туристы в Праге (pixabay.com)

Франция также применяет туристический сбор, зависящий от города. Цены могут варьироваться от 0,20 до почти 4 евро на человека, а с посетителей взимается плата за количество проведенных ночей.

В Германии введены "налог на культуру" и "налог на кровать" в самых популярных городах, например Франкфурте, Гамбурге и Берлине. Комиссия составляет около 5% от гостиничного счета.

Туристический налог в Греции зависит от рейтинга гостиницы или количества номеров и достигает 4 евро. Министерство туризма Греции ввело этот сбор, чтобы снизить долг страны.

В Венгрии туристический налог распространяется только на Будапешт, и путешественники должны платить около 4% за каждую проведенную ночь от цены номера.

Налоги в Италии зависят от места отдыха туристов. Стоимость номера колеблется от 3 до 7 евро за ночь.

Нидерланды используют два вида налогов – наземный и водный туристический сбор. В Амстердаме самый высокий туристический налог – 7% от стоимости гостиничного номера.

Два самых популярных туристических направления Словении Любляна и Блед также взимают туристический сбор, который зависит от рейтинга отеля и стоит около 3 евро.

Туристический сбор в Швейцарии зависит от места расположения, а стоимость за ночь с человека составляет примерно 2,20 евро. Плата за проживание, в отличие от других стран, не включает туристический сбор и действительна только для пребывания менее 40 дней.

Фото: Туристы в Швейцарии (pixabay.com)

Карибские острова. На большинстве карибских островов туристические налоги добавляются в стоимость отеля или платы за выезд. Сбор колеблется от 13 евро на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Туристический налог в Бутане сравнительно высокий. Минимальная ежедневная плата для большинства иностранцев составляет 250 долларов (228 евро) на человека в день в высокий сезон и чуть меньше в низкий сезон. Но она покрывает много расходов, включая проживание, транспорт в стране, гида, питание и входные взносы.

В Японии есть налог на выезд. Туристы платят около 8 евро, когда они уезжают из страны.

Туристический налог в Малайзии является фиксированной ставкой и взимается за ночь проживания. Это не более 4 евро за ночь.

Многие туристы, люди, находящиеся в рабочих отпусках, а также некоторые студенты и рабочие, приезжающие в Новую Зеландию, должны платить международный сбор на охрану природы и туризм, когда они прибывают – примерно 21 евро.

В США гостиничный налог или налог на проживание для путешественников, арендующих жилье, взимается в большинстве штатов. Плата устанавливается в отелях, мотелях и пансионатах. Самая высокая ставка оплачивается в Хьюстоне – 17% от счета гостиницы.

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