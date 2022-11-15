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Деньги и жилье. Сколько поляков до сих пор хотят помогать украинцам: опрос

Новина українською →
Вторник 15 ноября 2022 12:28
Деньги и жилье. Сколько поляков до сих пор хотят помогать украинцам: опрос Фото: Солидарность с украинцами в Польше, Жешув (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поляки не меняют своего отношения к украинским беженцам. Как и в начале войны, три четверти жителей соседней страны готовы оказывать поддержку украинцам деньгами или необходимыми вещами.

О высоком уровне принятия наших граждан в Польше TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Авторы опроса "Перед лицом агрессии", который проводила "Gazeta Polska Codziennie", отмечают, что уровень поддержки украинцев снизился за последние месяцы незначительно.

Издание провело 4 опроса, чтобы выяснить настроения поляков относительно приема украинцев: 24 февраля (1000 человек), 4 марта (1653 человека), 24 мая (1783 человека), 24 октября (1774 человека).

Как менялась готовность поляков принимать украинских беженцев в Польше:

  • февраль – 72%;
  • март – 88%;
  • май – 79%;
  • октябрь – 71%.

Незначительное снижение доброжелательности к украинцам может быть результатом продвижения российских нарративов по "украинизации" Польши, подогревающих антиукраинские настроения.

Деньги и жилье. Сколько поляков до сих пор хотят помогать украинцам: опросФото: Помощь украинцам одеждой (gettyimages.com)

В опросах поляки указывали, что оказывали материальную помощь беженцам из Украины – деньгами или необходимыми вещами. В среднем поляки жертвовали 315 злотых (2560 гривен).

В мае 65% поляков поддерживали украинцев деньгами или вещами, а в октябре их количество выросло до 77%.

Планировали пожертвовать деньги или необходимые вещи в мае 31% опрошенных, в октябре готовы делиться средствами и вещами уже 43% опрошенных.

Тем временем в Польше предполагают, что новая волна беженцев из Украины зимой может достичь 500-800 тысяч человек.

Напомним, мы писали, что Польша меняет стратегию по отношению к украинским беженцам и готовится помогать украинцам дома.

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