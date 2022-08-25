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Можна жити два роки. У Польщі роздадуть безкоштовне житло українцям

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Четвер 25 серпня 2022 13:50
Можна жити два роки. У Польщі роздадуть безкоштовне житло українцям Фото: Багатоквартирний будинок в Ополе у Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Планується знайти помешкання для 200 біженців

Українцям, які знайшли прихисток від війни у Польщі, виділять пів сотні квартир для тривалого проживання. Загалом в Опольському воєводстві готують житло для понад 200 біженців.

У соціальне житло закуплять меблі та побутову техніку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Де виділять соціальне житло і яким воно буде

Програма компенсації за прийом українських біженців "40+" (40 злотих за особу на добу) у Польщі діє лише 120 днів з дати прибуття у країну для більшої частини втікачів від війни.

Довше кошти поляки отримуватимуть за багатодітні сім'ї, пенсіонерів чи осіб з інвалідністю. Іншим біженцям треба надалі орендувати собі житло. Для багатьох українців із дітьми це стало проблемою, як і працевлаштування. Тому польська влада на місцях вирішує проблему соціального житла, щоб українці не залишилися без даху над головою.

Можна жити два роки. У Польщі роздадуть безкоштовне житло українцям

Фото: Панорама міста Ополе (pixabay.com)

Наприклад, в Опольському воєводстві 17 гмін (громад) виділять 49 квартир для українських біженців, що раніше поселилися в цьому регіоні. Передбачається, що вдасться розселити понад 200 осіб. Кількість квартир може збільшитися.

На фінансування проекту соціального житла вже виділено 6 млн злотих – 46 млн гривень.

Квартири перед заселенням приведуть до ладу – за виділені кошти зроблять ремонти, закуплять необхідну побутову техніку та меблі.

Житло відповідатиме нормам: площа квартир буде 40-50 кв. м. Кому з біженців дадуть квартиру та умови отримання ними житла визначатимуть в кожній гміні окремо.

Можна жити два роки. У Польщі роздадуть безкоштовне житло українцям

Фото: Українські біженців в Польщі (gettyimages.com)

Передбачається, що українці зможуть проживати там безплатно до двох років.

Перелік громад, де біженцям виділять таке житло:

  • Стшельце Опольске (8 квартир);
  • Ключборк (7 квартир);
  • Добродзєнь (6 квартир);
  • Олесно (3 квартири);
  • Бяла (2 квартири);
  • Бжег (2 квартири);
  • Добжень Вєлькі (2 квартири);
  • Глубчице (2 квартири);
  • Грухолази (2 квартири);
  • Лєчніца (2 квартири);
  • Ниса (2 квартири);
  • Пачкув (2 квартири);
  • Попєлув (2 квартири);
  • Пруднік (2 квартири);
  • Стшелечкі (2 квартири);
  • Волчин (2 квартири);
  • Уязд (1 квартира).

Після повернення українців додому соціальне житло будуть використовувати для місцевих мешканців воєводства, які цього потребують.

Де ще в Польщі готують безкоштовне житло біженцям

Модульне містечко для українських біженців зводять у Лодзі за адресою вул. Опалова. Загалом житловий квартал складатиметься з 10 будинків по 35 кв. м. Під кожен з них виділено понад 2 га землі. В будинках зможуть проживати до 4 осіб.

Очікується, що заселення відбудеться вже до кінця 2022 року.

Можна жити два роки. У Польщі роздадуть безкоштовне житло українцям

Фото: Видача допомоги українцям в Польщі (gettyimages.com)

Проект реалізує місцева влада разом із благодійною організацією Caritas. Загальна вартість будівництва з проведенням комунікацій - 130 тисяч злотих (1 млн гривень), 30 тисяч євро з яких виділив Папа Римський Франциск. Також частково фінанси перекаже місцевий архієпископ Гжегож Рис з власних коштів.

Після українських біженців ці будинки будуть заселяти місцевих мешканців під час реабілітації після бездомного життя.

Нагадаємо, ми писали, яку допомогу надають у новому центрі для українців у Варшаві.

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