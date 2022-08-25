Можно жить два года. В Польше раздадут бесплатное жилье украинцам

Планируется найти размещение для 200 беженцев

Украинцам, которые нашли убежище от войны в Польше, выделят полсотни квартир для длительного проживания. Всего в Опольском воеводстве готовят жилье для более 200 беженцев.

В социальное жилье закупят мебель и бытовую технику, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Где выделят социальное жилье и каким оно будет

Программа компенсации за прием украинских беженцев "40 +" (40 злотых за человека в сутки) в Польше действует лишь 120 дней с даты прибытия в страну для большей части бегущих от войны.

Дольше средства поляки будут получать за многодетные семьи, пенсионеров или лиц с инвалидностью. Остальным беженцам надо в дальнейшем арендовать себе жилье. Для многих украинцев с детьми это стало проблемой, как и трудоустройство. Поэтому польская власть на местах решает проблему социального жилья, чтобы украинцы не остались без крыши над головой.

Фото: Панорама города Ополе (pixabay.com)

Например, в Опольском воеводстве 17 гмин (общин) выделят 49 квартир для украинских беженцев, ранее поселившихся в этом регионе. Предполагается, что удастся расселить более 200 человек. Количество квартир может увеличиться.

На финансирование проекта социального жилья уже выделено 6 млн злотых – 46 млн гривен.

Квартиры перед заселением приведут в порядок – за выделенные средства сделают ремонт, закупят необходимую бытовую технику и мебель.

Жилье будет соответствовать нормам: площадь квартир будет 40-50 кв. м. Кому из беженцев дадут квартиру и условия получения ими жилья будут определять в каждой гмине отдельно.

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

Предполагается, что украинцы смогут проживать там бесплатно до двух лет.

Перечень общин, где беженцам выделят такое жилье:

Стшельце Опольске (8 квартир);

Ключборк (7 квартир);

Добродзень (6 квартир);

Олесно (3 квартиры);

Бяла (2 квартиры);

Бжег (2 квартиры);

Добжень Вельки (2 квартиры);

Глубчице (2 квартиры);

Грухолази (2 квартиры);

Лечница (2 квартиры);

Ниса (2 квартиры);

Пачкув (2 квартиры);

Попєлув (2 квартиры);

Прудник (2 квартиры);

Стшелечкі (2 квартиры);

Волчин (2 квартиры);

Уязд (1 квартира).

После возвращения украинцев домой социальное жилье будут использовать для местных жителей воеводства, которые в этом нуждаются.

Где еще в Польше готовят бесплатное жилье беженцам

Модульный городок для украинских беженцев возводят в Лодзи по адресу вул. Опалова. В целом жилой квартал будет состоять из 10 домов по 35 кв. м. Под каждый из них выделено более 2 га земли. В домах смогут проживать до 4 человек.

Ожидается, что заселение состоится уже к концу 2022 года.

Фото: Выдача помощи украинцам в Польше (gettyimages.com)

Проект реализуют местные власти вместе с благотворительной организацией Caritas. Общая стоимость строительства с проведением коммуникаций - 130 тысяч злотых (1 млн гривен), 30 тысяч евро из которых выделил Папа Римский Франциск. Также частично финансы переведет местный архиепископ Гжегож Рис из собственных средств.

После украинских беженцев эти дома будут заселять местных жителей во время реабилитации после бездомной жизни.

Напомним, мы писали, какую помощь оказывают в новом центре для украинцев в Варшаве.