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У Варшаві відкрився центр для українців: яку допомогу там надають

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Понеділок 22 серпня 2022 16:37
У Варшаві відкрився центр для українців: яку допомогу там надають Фото: Українські біженці у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У центрі "Пліч-о-пліч" допомагатимуть з легалізацією в країні та надаватимуть підтримку психолога

У Варшаві для українців відкрили центр "Пліч-о-пліч", який допомагатиме біженцям консультаціями, надаватиме психологічну підтримку й у разі потреби супроводжуватиме до місцевих державних органів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення від Польського міграційного форуму.

Основне завдання центру – допомога і підтримка людей, які приїхали з України, рятуючись від війни. Тут в першу чергу надаватимуть консультації. Зокрема:

  • Надаватимуть психологічну підтримку: дорослі, підлітки та діти матимуть можливість отримати індивідуальний професійний супровід;
  • Даватимуть загальні поради: визначатимуть індивідуальні потреби та відповідатимуть на запитання про житло, пошук роботи, легалізації у якості біженця, доступу до медицини та освіти у Польщі;
  • Консультуватимуть про легалізацію перебування в країні: допоможуть оформити документи або ж зв'яжуться телефоном з установою, яка надасть необхідну допомогу. Роботу пункту консультацій забезпечує Фонд "Наш вибір".

У Варшаві відкрився центр для українців: яку допомогу там надають

Фото: У Центрі розповідатимуть про можливості отримати житло і доступу до медицини у Польщі (facebook.com/PolskieForumMigracyjne)

Українці, які мають складну проблему, отримають допомогу соцпрацівників, які спеціалізуються на підтримці людей, що стали жертвами насильства, представників різних меншин та людей з обмеженими можливостями. Якщо потрібно, українців супроводжуватимуть до державних органів і допомагатимуть оформлювати довідки.

У центрі також буде дитяча кімната – простір, де діти від 3 до 9 років зможуть залишитись із педагогами, поки батьки отримують консультацію або пішли по інших справах. Роботу кімнати для дітей забезпечує Фонд “Для вольності”.

У Варшаві відкрився центр для українців: яку допомогу там надають

Фото: Графік роботи та адреса нового Центру для українців у Варшаві (facebook.com/PolskieForumMigracyjne)

Графік роботи центру - щодня з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою. В залежності від потреб клієнта, консультація також може бути проведена польською, англійською, іспанською, французькою, грузинською, білоруською, дарі, російською, чеченською та арабською мовами.

Центр порад і допомоги “Пліч-о-пліч” знаходиться за адресою:

Варшава, вул. Хмільна 85/87 (ul. Chmielna 85/87).

У Фонді Польський міграційний форум нагадують, що ця адреса відома тим, хто вже отримував фінансову допомогу від УВКБ ООН, оскільки новий Центр допомоги знаходиться в тому ж приміщенні в Варшаві, де оформлювали такі виплати.

Нагадаємо, у Польщі оголосили про виплати українцям, які постраждали від війни.

Також повідомлялося, коли українці за кордоном мають платити податки.

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