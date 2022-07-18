Море без росіян. Як відпочити в Хорватії українкам з дітьми

Туристи активно їдуть в автобусні мандрівки на курорти Адріатики

Автобусні тури на море за кордон в цьому сезоні популярніші в чотири рази, на зазвичай. Особливо туристів приваблює Адріатика.

Курорти Хорватії цьогоріч – в числі тих, що користуються чималим попитом серед жінок із дітьми. У липні автобуси в цю країну повністю заповнені, чимало заявок і на серпень.

Про те, як можна відпочити цього літа в Хорватії, TRAVEL РБК-Україна запитало представників туристичних компаній, які організовують туди тури.

"Дружині дуже потрібна відпустка". Які програми турів до Хорватії

Туристична компанія "Феєрія" пропонує у Хорватію індивідуальні та групові тури. Наприклад, автобусний тур на 12 днів з виїздом зі Львова та Мукачевого – це морський відпочинок на Макарській Рив'єрі із екскурсійною програмою.

"Дивимося Будапешт, Крка, Спліт, Трогір, Плітвіцькі озера – все дорогою, без втрати часу з курортів. Тиждень на морі в прекрасному місці: сосни, найчистіше море, без московитів. За бажанням – морська прогулянка на острови, Дубровник, Біоково", – розповідає РБК-Україна Ігор Захаренко, керівник туристичної компанії "Феєрія".

Фото: Курорт Спліт у Хорватії (unsplash.com/mana5280)

Туристи можуть обрати різні варіанти розміщення - від апартаментів до готелів 5 зірок. Втім, їм радять завчасно бронювати, бо всі готелі швидко "розбирають".

"Попит гарний, просто ми трохи запізно почали, бо думали, що не на часі. Але бійці на передовій вмовили", – каже засновник компанії.

За словами Ігоря Захаренка, він отримував повідомлення від військових, які в той час сиділи в окопах під обстрілами на передовій. За їх словами, багато жінок були виснажені психологічно, і для них бійці просили організувати тури.

"Ми були в Гостомелі, і залишалися там до 11 березня. Потім вирвалися. Зараз я в ЗСУ, а ось дружині дуже потрібна відпустка", - писав один із військових.

Загалом на морські країни зараз дуже високий попит. Вищий, ніж під час пандемії – це стосується й Греції, Албанії, Чорногорії, Хорватії, говорить у коментарі виданню Володимир Гайдук, гід туристичної компанії "Adriatic Travel". 80% тих, хто їде – мами із маленькими дітьми. Решта – люди старшого віку.

За його словами, в Хорватію зі Львова їхати 24-26 годин. Чимало туристок поїздами приїжджають із Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва, щоб потім пересісти в туристичний автобус.

Фото: Краєвид з вікна готелю на острові Хвар (booking.com)

"У липні автобуси заповнені на 100%"

Загалом групи в Хорватію почали їздити з середини червня, а в липні всі автобуси їдуть заповнені на 100%. В тиждень набирається два автобуси на 50-60 пасажирів, каже він. Також зростає попит на серпень.

"Маємо різні тури в Хорватію: відвозимо на острів Хвар із проживанням в місті Єлса, і також на Макарську Рив'єру – десятиденні тури, де 7 ночей на морі. Їдемо зі Львова через територію Угорщини. Маємо також невеличкі вікендові тури до Хорватії – чотириденні. Також маємо тури до Чорногорії, а звідти виїзди в Хорватію на екскурсію – факультатив одного дня подорож до Дубровника у Далмації з виїздом із Будви", – перелічує фахівець варіанти доступних мандрівок.

Володимир Гайдук зазначає, що серед заможних європейських туристів на курортах Хорватії в цьому сезоні українці взагалі не зустрінуть росіян.

Фото: Туристи в Хорватії (booking.com)

Вартість турів вища через пальне та цін у Європі

Відпочинок у Хорватії в цьому році на 10-15% подорожчав, каже Володимир Гайдук. Причина цього – в цінах на пальне і готелі в Хорватії, які піднімають вартість проживання через інфляцію внаслідок війни в Україні.

"Хорватія ніколи не була бюджетна, цей напрямок на 20-30% дорожчий за Чорногорію, тому туди їдуть більше українців зараз", - розповідає фахівець.

Найдешевший тур компанії – на 4 дні за 4864 гривень. На 10 днів – 14630 гривень з людини - цей тур користується найбільшим попитом.

У компанії "Феєрія" найдешевший тур в Хорватію на 12 днів – із самостійним розміщенням у Макарській – від 299 євро з людини, від 499 євро – з проживанням в апартаментах, у 3* готелі з харчуванням "напівпансіон" – 699 євро з особи.

Для поїздки в Хорватію із документів потрібен тільки біометричний закордонний паспорт. В цьому році на час військового стану спростили документи на дітей – не потрібен нотаріальний дозвіл від батьків, дідусі-бабусі можуть показати дозвіл в "Дії". Всі ковідні обмеження скасовані.

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