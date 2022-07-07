Із Європи за океан. Куди українці їдуть відпочивати влітку 2022 року

Попит на тури за кордон відновився на 20%

Українці цікавляться відпочинком за кордоном у 5 разів менше, ніж до війни, кажуть представники турбізнесу. При цьому більшість відпочивальників – жінки з дітьми.

За даними червневого опитування порталу grc.ua, літню відпустку в цьому році планують усього 11% українців – рекордно низьке число, тоді як тур за кордон – лише 1% опитаних.

TRAVEL РБК-Україна запитало експертів туристичного бізнесу, в які країни українці їдуть відпочивати найчастіше під час війни.

На курорти Європи - автобусами з України

Українці все більше звикають подорожувати автобусами з України на популярні курорти - в червні таких турів продавалося 40%, в той час, як до війни попит на такий вид подорожей не перевищував 10%. Про це раніше РБК-Україна розповів директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Фото: Пляж в Бургасі, Болгарія (unsplash.com/vladimir-haltakov)

Зараз все більше туроператорів пропонують поїхати в популярні країни, куди раніше ставили чартерні авіарейси. Наприклад, у туроператора TPG серед інших доступні автобусні тури в Італію, Хорватію, Албанію, Латвію.

"Ринок України скоротився на 75-80% порівняно з постковідним 2021 роком. З решти 25% - це діти, мами і відсотків 5% - чоловіки непризовного віку. Природно, туристичний ринок змінився і переформатувався через неможливість перельотів з України. Заплановані так звані "автобусні чартери", - розповідає в коментарі РБК-Україна Олена Бойко, співзасновниця компанії "TPG".

Вона перераховує напрямки своєї компанії: Греція, Чорногорія, Туреччина, Болгарія. Туди можна досить швидко дістатися автотранспортом.

Як і раніше існують благодійні програми - туроператори займаються оздоровленням дітей військових, матерів військовослужбовців.

На Мальдіви - з Європи: українці літають у тривалі тури за океан

За даними Олени Бойко, більше запитів на відпочинок за кордоном надходить від українців із України. При цьому немає країн, куди наші співгромадяни перестали б їздити після початку війни.

"Таких країн немає. Все одно є далекомагістральні напрямки, куди люди летять з Польщі та інших ближніх країн Європи. Є виїзди на Мальдіви – це можуть бути тривалі тури. Якщо раніше в Домінікану або Мексику ставили чартерні рейси, то зараз мова про те, що якщо людина захотіла полетіти кудись, то ми їй допоможемо", - зазначає Олена Бойко.

Фото: Більшість туристів - жінки з дітьми (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

За європейськими напрямками, куди раніше їздили на екскурсії, на сьогодні перебувають пару мільйонів наших співгромадян, тому про екскурсії не йдеться, додає вона.

"Наприклад, відпочинок в Карлових Варах - це теж поодинокі заявки. Ті, хто подорожує, витрачають менші гроші на свій відпочинок. Тому ті, хто їдуть відпочивати - це в основному мами з дітьми на морському узбережжі", - описує експерт запити українців на європейські напрямки.

Які країни користуються великим попитом цього літа

Найбільше серед турів у компанії "Пілігрим" цього літа продається "автобусна Болгарія" – це нижній ціновий сегмент, розповів РБК-Україна її керівник Павло Головненко.

"Також продаємо багато чартерних квитків із Європи, в першу чергу - з Кишинева. Переважно до Туреччини та Греції. Єгипет зараз дуже дорогий - думаю, не користується великим попитом через велику вартість самого перельоту", - пояснив він.

Фото: Туреччина - в числі найпопулярніших напрямків завдяки "all inclusive" (pixabay.com)

Олена Бойко припускає, що секрет популярності Болгарії не тільки в ціні, але і в тому, що туди їхати найближче.

"Насправді, в Греції теж є бюджетний відпочинок. Складно виділити одну країну, яка більш популярна. Трохи більше "домінує" Туреччина - тому що це "олінклюзивний" напрямок. Українці більше вибирають Даламан, Бодрум, а анталійське та інші узбережжя менш затребувані - туди автобусом їхати годин на 10 довше і там більшість російських чартерів", - зазначає Олена Бойко запити наших туристів.

За її словами, в Анталію українці можуть і летіти з Польщі, а не їхати автобусом. Але тут переваги "з точки зору нервової системи " – адже в Туреччині зараз величезна кількість російських туристів і ймовірність мати конфлікти з російськомовними людьми не всім підходить.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати у відпустку без росіян в готелях.