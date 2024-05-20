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Море и пустыня. Лоукостер Ryanair запускает новые рейсы к популярным локациям

Понедельник 20 мая 2024 11:39
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Море и пустыня. Лоукостер Ryanair запускает новые рейсы к популярным локациям Фото: Древний город Петра в Иордании (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейский лоукостер Ryanair расширяет свою маршрутную сеть и добавляет 11 новых рейсов к популярным туристическим локациям. Новые направления будут доступны пассажирам с октября 2024 года.

Куда можно будет полететь по бюджетной цене, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair расширит сеть полетов с осени 2024 года. С конца октября пассажиры смогут планировать поездки по доступной цене из таких стран: Польша, Чехия, Италия, Испания, Иордания, Болгария, Бельгия, Португалия, Германия, Венгрия, Франция и Литва.

В частности, из 4 европейских городов можно будет полететь в Иорданию, которая интересна туристам как отдыхом на море, так и экскурсиями к достопримечательностям и в пустыню. Полюбоваться дюнами и красотой природы можно также на острове Гран-Канария.

Новые рейсы будут доступны:

  • Краков – Амман с 30 октября, дважды в неделю;
  • София – Акаба с 28 октября, пока четыре раза в месяц;
  • Брюссель Шарлеруа – Акаба с 1 ноября, раз в неделю;
  • Кельн – Акаба с 29 октября, дважды в неделю;
  • Прага – Рим Чампино с 27 октября, ежедневные рейсы;
  • Севилья – Рим Фьюмичино с 27 октября, рейсы ежедневно;
  • Венеция Тревизо – Лансароте с 28 октября, раз в неделю;
  • Порту – Рим Фьюмичино с 27 октября, шесть раз в неделю;
  • Будапешт – Тулуза с 28 октября, дважды в неделю;
  • Вильнюс – Рим Чампино – расписание еще неизвестно;
  • Франкфурт Хан – Гран-Канария – расписание еще неизвестно.

Море и пустыня. Лоукостер Ryanair запускает новые рейсы к популярным локациям

Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Стоимость билетов из Кракова в Амман (Иордания) – 74 евро (на 27 октября). Полететь из Софии в Акабу (Иордоания) можно примерно по такой же цене (75 евро) 1 ноября.

Напомним, мы писали, что Ryanair возобновляет рейсы в Израиль. Полететь можно будет из 6 стран.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

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