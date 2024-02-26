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Миллионы пассажиров. У польских авиакомпаний – рекордные прибыли благодаря украинцам

Фото: Пассажиры авиакомпании LOT в аэропорту Жешув-Ясенка (facebook.com/PLRZE)
Автор: Ольга Маджумдар

У Украины уже два года нет гражданского авиатранспорта, поэтому украинцы летают из соседних стран, больше всего – из Польши. Благодаря этому у польских аэропортов и авиакомпаний – рекордные показатели.

Как украинцы влияют на рынок авиаперевозок в Польше, РБК-Украина сообщает со ссылкой на money.pl.

Аэропорт в Жешуве в 2023 году не превысил бы миллиона зарегистрированных пассажиров, если бы им не пользовались украинцы. У польской авиакомпании LOT также не было бы миллиардной прибыли и более 10 млн пассажиров без спроса со стороны украинцев, пишет издание Rzeczpospolita.

Поскольку у Украины уже два года нет гражданского авиатранспорта, украинцы летают из аэропортов Румынии, Словакии, Венгрии и Польши. По мнению экспертов, активность пассажиров из Украины улучшает результаты как польских аэропортов, так и перевозчиков, в частности, LOT Polish Airlines. Они создают дополнительный спрос на пассажирские авиаперевозки в и из Польши.

До пандемии авиакомпания LOT полагалась на трансферный трафик из Азии на запад. Возвращению помешало закрытие кратчайших маршрутов полетов над Сибирью.

"В новой стратегии польская авиакомпания сосредоточится на развитии фидерных маршрутов, преимущественно на трансатлантических рейсах. Это будет очень привлекательное предложение для Украины", – сказал аналитик авиарынка Доминик Сипинский.

Он считает, что украинские пассажиры самолетов LOT из Польши помогают компенсировать потерю возможности летать в Украину и из Украины.

Авиакомпания LOT Polish Airlines в 2023 году перевезла более 10 млн пассажиров и зафиксировала рекордные загрузки самолетов. По сообщениям перевозчика, чистая прибыль за 2023 год превысит 1 млрд злотых (232 млн евро). Годом ранее результат составил 113 млн злотых (26,2 млн евро), а в рекордном 2019 году – 68,8 млн злотых (15,9 млн евро).

В 2023 году аэропорт Жешув-Ясенка превысил порог в 1 млн зарегистрированных пассажиров. Рейсы в и из Варшавы осуществляются 5 раз в день. В летний сезон будет запущено прямое сообщение с Гданьском и восстановленно сообщение с Нью-Йорком.

Lufthansa также вернулась в Жешув и планирует привлечь часть этого трафика в свои центры во Франкфурте и Мюнхене. Из аэропорта выполняют рейсы также бюджетные авиакомпании Wizz Air и Ryanair.

Напомним, мы писали, что украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта. Украинский самолет – на втором месте по размерам на аэродроме в Катовице.

Также мы рассказывали, что украинские авиакомпании создали хаб в Кишиневе. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний.

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