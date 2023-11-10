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Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта

Пятница 10 ноября 2023 12:04
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Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта Фото: Самолет авиакомпании Skyline Express Airlines в аэропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)
Автор: Ольга Маджумдар

Самолет украинской авиакомпании Skyline Express попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта Катовице, которые будут выполнять рейсы этой зимой.

Украинский самолет – на втором месте по размерам на аэродроме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Аэропорт опубликовал список трех крупнейших авиалайнеров, выполняющих рейсы в зимнем сезоне 2023/2024 года. Украинская авиакомпания Skyline Express заняла второе место. Ее авиалайнер Boeing 757-300 может перевезти 275 пассажиров.

Крупнейшим самолетом на аэродроме в Катовице в этом зимнем сезоне станет Airbus A330-200 на 296 мест испанской авиакомпании Plus Ultra, далее следует Skyline Express с Boeing 757-300. На третьем месте Boeing 787-8 на 252 мест авиакомпании LOT Polish Airlines.

Как выглядят все три авиалайнера рядом, видно на снимке пресс-службы аэропорта.

Все три крупнейших самолета будут осуществлять перевозку пассажиров на популярные курорты по заказу польских туроператоров.

Например, Airbus A330-200 испанской авиакомпании летает на Кубу и Венесуэлу, украинский Boeing 757-300 – в Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам). Boeing 787-8 польской авиакомпании LOT – в Таиланд, Мексику, Вьетнам и Доминикану.

Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропортаФото: Три крупнейших самолета в аэропорту Катовице (facebook.com/KatowiceAirport)

В августе аэропорт Катовице уже отмечал Boeing 757-300 украинской авиакомпании Skyline Express как самый большой узкофюзеляжный самолет.

Skyline Express ранее носила название Azur Air Ukraine. До февраля 2022 года авиакомпания специализировалась на чартерных перевозках туристов туроператора Anex Tour из Украины. В 2023 году Skyline Express получила два Boeing 757-300 от турецкой компании, зарегистрировала их в Украине и в мае начала выполнять перевозку туристов из Польши.

Недавно Skyline Express начала выполнять рейсы из аэропорта Варшава-Радом. Это уже пятый польский аэропорт, где работает перевозчик.

Напомним, мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

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