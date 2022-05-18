Мільйони жінок та дітей. Які насправді масштаби хвилі біженців у Польщі

В країні залишаються не всі українці: багато хто їде в інші країни ЄС до сімей та друзів
ЗМІ часто пишуть про те, що Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців — з початку вторгнення Росії в Україну туди виїхало понад 3 мільйони наших співгромадян. Але скільки насправді українських біженців у Польщі та хто вони?
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на News From Poland розкриває портрет українців, які виїхали в цю країну через війну.
Згідно з останніми даними Організації Об'єднаних Націй, понад 3,2 мільйона осіб перетнули кордон України з Польщею після вторгнення Росії 24 лютого. Це одна з найбільших хвиль біженців у європейській історії. А судячи зі звіту Союзу польських метрополій, через приплив біженці населення Польщі збільшилося цього року на 8% (майже на 3,2 млн осіб), а у деяких містах — на 50%.
Поляки відкрили свої двері сотням тисяч українців. Однак реальна кількість наших біженців в цій країні, ймовірно, набагато нижча позначки у 3 мільйони, повідомляє видання.
"Статистика по українським біженцям, які перебувають в даний час у Польщі, була опублікована із застереженням, що справжніх цифр насправді "ніхто не знає", — пишуть у Notes From Poland.
Одна з часто згадуваних цифр — 3 мільйони біженців — виходить з підрахунків польською прикордонною службою. Це кількість людей, які перебралися з України до Польщі з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.
Але в цих цифрах не вистачає важливого контексту, звертають увагу у виданні. Адже навіть співробітник гуманітарної організації, який їздить між Польщею і Україною з продуктами туди і назад, по цій системі кожен раз теж вважається "біженцем". Навіть глави польських та інших західних урядів, які їздили до Києва і потім повернулися до Польщі, тут теж враховуються.
Насправді у період Великодніх свят в деякі дні в Україну в'їжджало більше людей, ніж виїжджало. Хоча звітність публікують із затримкою, а польський уряд ще не опублікував повні дані за квітень, на цьому графіку видно, що баланс припливу-відтоку прагне до нуля:
Фото: Масштаби в'їзду та виїзду українських біженців до Польщі знизилися (Notes From Poland)
В цілому реальна кількість українців, які залишили Україну і не повернулися, ближче до 2 мільйонів, ніж до 3-х. Навіть дані з кордону повної картини не дають.
"Але навіть ця цифра здається завищеною, якщо ми говоримо про кількість біженців, які перебувають у Польщі. Це пов'язано з тим, що сотні тисяч людей, які перетнули польський кордон і не повернулися в Україну, продовжили свій шлях далі в інші країни", — приходять до висновку в статті.
До війни Росії проти України Польща була однією з основних країн української діаспори. Минулого року в системі соціального страхування було зареєстровано понад 600 000 українців. Хоча, за різними оцінками, їх реальне число в Польщі удвічі перевищує цю цифру.
Але і в інших країнах ЄС також жило багато українців. В Італії та Франції до війни наших співгромадян проживало понад 200 000, а в Німеччині, Чехії та Іспанії — понад 100 000. І саме в ці країни в кінцевому підсумку виїхали багато біженців. Там у багатьох вже є сім'ї або друзі, які можуть їм допомогти.
За останніми даними, з початку війни Німеччина прийняла близько 400 000 українців, Чехія — понад 317 000, Болгарія — 221 000, А Італія — понад 100 000. Важко підрахувати, скільки приїхало через Польщу, адже через Словаччину, Молдову, Румунію та Угорщину теж бігли мільйони людей.
Найбільш об'єктивним джерелом даних називають кількість реєстрацій особливого статусу UKR.
Українцям видають польський національний ідентифікаційний номер (PESEL), щоб прискорити інтеграцію українців у польське суспільство. Дорослим дозволяють працювати, дітям ходити в польські школи, а їх батькам отримувати виплати. Станом на кінець квітня в цьому статусі було зареєстровано трохи більше 1 млн осіб.
Спочатку на отримання PESEL був високий попит, а потім він почав падати. Однак в системі все одно досі реєструють по 10 000-15 000 людей на день.
Фото: Скільки українців просять PESEL в Польщі (Notes From Poland)
В основному туди, де вже є сім'я і друзі. Це найбільші міста, особливо Варшава і Вроцлав, коридор автомагістралі А4 від кордону з Німеччиною до Верхньосілезької агломерації, так званий "садовий пояс" навколо Варшави і райони в Центральній і західній Польщі. Там пропонують чимало вакансій у сфері виробництва та логістики.
Тим, у кого в Польщі не було друзів і родичів, надали притулок в готелях і пансіонах в туристичних регіонах Польщі. Часто селили в горах і на морському узбережжі недалеко від Гданська.
Деякі біженці не зверталися за отриманням статусу UKR. Вважаючи своє становище суто тимчасовим (розраховують незабаром повернутися в Україну або переїхати в інше місце), не бачили сенсу вставати в чергу на отримання статусу. Скільки саме таких людей, оцінити теж складно.
Криза з біженцями хоча і викличе труднощі, може принести Польщі користь у майбутньому, пише видання. Адже тут, як і більшості європейських країн, населення швидко старіє, а народжуваність знижується.
Україну покинули цілих 10-15% українських дітей і мільйони жінок. Наслідки вже відчуваються в Польщі — з 1 мільйона українців зі статусом UKR половина — діти.
За приблизними підрахунками, хвиля біженців знизила середній вік у Польщі майже на 5 місяців. Раніше у Польщі було на 60 000 чоловіків більше у віковій групі 25-29 років, ніж у віковій групі 10-14 років. Зараз ситуація змінилася на протилежну: хлопчиків у віці 10-14 років на 10 000 більше, ніж чоловіків у віці 25-29.
Фото: Тим, у кого в Польщі не було друзів і родичів, надали притулок в готелях і пансіонатах (Getty Images)
Цікаво також, що із дорослих в країну в'їжджає більшість женшин. Чоловіки у віці 18-65 років складають всього 3,8% заявників, а чоловіки старше 65 років — всього 0,7%. Близько 44,9% біженців становлять жінки у віці від 18 до 65 років.
"Скільки б не було українських біженців в Польщі, очевидно, їх присутність зробить — і вже робить — серйозний вплив на багато сфер життя, включаючи працевлаштування, освіту і ринок нерухомості. Там кількість вакансій по всій країні збільшилася. Поки що польська держава і населення здали іспит на гостинність і підтримку. Але ще належить з'ясувати, які будуть наслідки напливу біженців далі", — приходить до висновку автор статті.
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