Миллионы женщин и детей. Какие на самом деле масштабы волны беженцев в Польше

СМИ часто пишут о том, что Польша приняла самое большое количество украинских беженцев — с начала вторжения России в Украину туда выехало более 3 миллионов наших сограждан. Но сколько на самом деле украинских беженцев в Польше и кто они?

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на News From Poland раскрывает портрет украинцев, которые выехали в эту страну из-за войны.

Рост населения и реальная статистика

Согласно последним данным Организации Объединенных Наций, более 3,2 миллиона человек пересекли границу Украины с Польшей после вторжения России 24 февраля. Это одна из крупнейших волн беженцев в европейской истории. А судя по отчету Союза польских метрополий, из-за притока беженце население Польши увеличилось в этом году на 8% (почти на 3,2 млн человек), а в некоторых городах — на 50%.

Поляки открыли свои двери сотням тысяч украинцев. Однако реальное количество наших беженцев в этой стране, вероятно, намного ниже отметки в 3 миллиона, сообщает издание.

Фото: Двери для украинцев открыли множество поляков (Getty Images)

"Статистика по украинским беженцам, находящихся в настоящее время в Польше, была опубликована с оговоркой, что истинных цифр на самом деле "никто не знает", — пишут в Notes From Poland.

Что мы знаем о масштабах волны беженцев

Одна из часто упоминаемых цифр — 3 миллиона беженцев — исходит из подсчетов польской пограничной службой. Это количество людей, которые перебрались из Украины в Польшу с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Но в этих цифрах не хватает важного контекста, обращают внимание в издании. Ведь даже сотрудник гуманитарной организации, который ездит между Польшей и Украиной с продуктами туда и обратно, по этой системе каждый раз тоже считается "беженцем". Даже главы польских и других западных правительств, которые ездили в Киев и потом вернулись в Польшу, здесь тоже учитываются.

На самом деле во время пасхальных праздников в некоторые дни в Украину въезжало больше людей, чем выезжало. Хотя отчетность публикуют с задержкой, а польское правительство еще не опубликовало полные данные за апрель, на этом графике видно, что баланс притока-оттока стремится к нулю:

Фото: Масштабы въезда и выезда украинских беженцев в Польшу снизились (Notes From Poland)

В целом реальное количество украинцев, покинувших Украину и не вернувшихся, ближе к 2 миллионам, чем к 3-м. Даже данные с границы полной картины не дают.

"Но даже эта цифра кажется завышенной, если мы говорим о количестве беженцев, находящихся в Польше. Это связано с тем, что сотни тысяч людей, которые пересекли польскую границу и не вернулись в Украину, продолжили свой путь дальше в другие страны", — приходят к выводу в статье.

До войны России против Украины Польша была одной из основных стран украинской диаспоры. В прошлом году в системе социального страхования было зарегистрировано более 600 000 украинцев. Хотя, по разным оценкам, их реальное число в Польше вдвое превышает эту цифру.

Но и в других странах ЕС также жило много украинцев. В Италии и Франции до войны наших сограждан проживало более 200 000, а в Германии, Чехии и Испании — более 100 000. И именно в эти страны в конечном итоге уехали многие беженцы. Там у многих уже есть семьи или друзья, которые могут им помочь.

По последним данным, с начала войны Германия приняла около 400 000 украинцев, Чехия — более 317 000, Болгария — 221 000, а Италия — более 100 000. Трудно подсчитать, сколько приехало через Польшу, ведь через Словакию, Молдову, Румынию и Венгрию тоже бежали миллионы людей.

Сколько на самом деле украинцев в Польше

Самым объективным источником данных называют количество регистраций особого статуса UKR.

Украинцам выдают польский национальный идентификационный номер (PESEL), чтобы ускорить интеграцию украинцев в польское общество. Взрослым разрешают работать, детям ходить в польские школы, а их родителям получать выплаты. По состоянию на конец апреля в этом статусе было зарегистрировано чуть более 1 млн человек.

Сначала на получение PESEL был высокий спрос, а потом он начал падать. Однако в системе все равно до сих пор регистрируют по 10 000–15 000 людей в день.

Фото: Сколько украинцев просят PESEL в Польше (Notes From Poland)

Куда в Польшу едут чаще всего

В основном туда, где уже есть семья и друзья. Это крупнейшие города, особенно Варшава и Вроцлав, коридор автомагистрали А4 от границы с Германией до Верхнесилезской агломерации, так называемый "садовый пояс" вокруг Варшавы и районы в Центральной и Западной Польше. Там предлагают немало вакансий в сфере производства и логистики.

Тем, у кого в Польше не было друзей и родственников, предоставили убежище в отелях и пансионах в туристических регионах Польши. Часто селили в горах и на морском побережье недалеко от Гданська.

Фото: Беженцы со статусом UKR в процентах от общей численности населения (facebook.com/kartografiaekstremalna)

Некоторые беженцы не обращались за получением статуса UKR. Считая свое положение сугубо временным (рассчитывают вскоре вернуться в Украину или переехать в другое место), не видели смысла вставать в очередь на получение статуса. Сколько именно этих людей, оценить тоже сложно.

Волна беженцев снизила средний возраст жителей Польши

Кризис с беженцами хотя и вызовет трудности, может принести Польше пользу в будущем, пишет издание. Ведь тут, как и большинстве европейских стран, население быстро стареет, а рождаемость снижается.

Украину покинули целых 10-15% украинских детей и миллионы женщин. Последствия уже ощущаются в Польше — из 1 миллиона украинцев со статусом UKR половина — дети.

По приблизительным подсчетам, волна беженцев снизила средний возраст в Польше почти на 5 месяцев. Ранее в Польше было на 60 000 мужчин больше в возрастной группе 25–29 лет, чем в возрастной группе 10–14 лет. Сейчас ситуация изменилась на противоположную: мальчиков в возрасте 10-14 лет на 10 000 больше, чем мужчин в возрасте 25-29.

Фото: Тем, у кого в Польше не было друзей и родственников, предоставили убежище в отелях и пансионатах (Getty Images)

Интересно также, что из взрослых в страну въезжает большинство женшин. Мужчины в возрасте 18-65 лет составляют всего 3,8% заявителей, а мужчины старше 65 лет — всего 0,7%. Около 44,9% беженцев составляют женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

"Сколько бы ни было украинских беженцев в Польше, очевидно, их присутствие окажет — и уже оказывает — серьезное влияние на многие сферы жизни, включая трудоустройство, образование и рынок недвижимости. Там количество вакансий по всей стране увеличилось. Пока что польское государство и население сдали экзамен на гостеприимство и поддержку. Но еще предстоит выяснить, какие будут последствия наплыва беженцев дальше", — приходит к выводу автор статьи.

Напомним, мы поставили топ 10 мест, которые стоит увидеть украинцам в Польше.