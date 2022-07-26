"Дуже важко знайти людей". У готелях Європи не вистачає співробітників: у чому причина

Європа бореться з кадровою кризою в готельній сфері після пандемії

Все більше співробітників залишають роботу в готелях Європи. Це стосується кухарів, співробітників ресепшена, прибиральниць номерів та інших.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Багатьох не влаштовує зарплата, яку не підняли після ослаблення карантину в ЄС. Інші поїхали додому в інші країни ще рік тому через COVID. Готелі стикаються з тим, що знайти нових співробітників дуже складно. Європа сильно постраждала від усіх недавніх подій, починаючи з Brexit. Потім була пандемія, і зовсім недавно – російське вторгнення в Україну, йдеться на сайті.

COVID-19 змусив працівників галузі переосмислити свій вибір кар'єри, і багато хто з них навіть повністю залишають галузь і вибирають віддалену роботу, яка в останні роки пережила бум.

"Невідомо, чи повернуться співробітники"

"Дуже складно знайти людей, які повернуться в галузь, тому що це галузь, в якій в нерідко працюють мігранти. У нас є іспанці та сицилійці на Мальті, тому що там більше можливостей. Але вони поїхали додому через COVID, і невідомо, чи повернуться вони", — зазначив Euronews Саймон Науді, генеральний директор мальтійської компанії Corinthia Hotels.

Багатьох працівників-іноемців відлякала політика обмежень через пандемію. Хоча основні обмеження на поїздки вже зняті, деякі залишаються донині, і їх в будь-який момент можуть посилити.

Фото: В готелях Європи не вистачає співробітників кухні, ресепшена, клінінгу та інших (unsplash.com)

"COVID змінив ставлення працівників індустрії гостинності до своєї роботи. Таку роботу, на відміну від інших, не можна виконувати віддалено. Кухарі, прибиральниці та адміністратори повинні виходити на робочі місця, але під час пандемії це ризиковано", — пише видання.

Співробітники готельної галузі також незадоволені політикою урядів щодо імміграції, тривалими термінами оформлення віз і бюрократією. Все це ускладнює відновлення індустрії гостинності, хоча подорожі по Європі відновлюються дуже швидко, і цього літа стався бум на поїздки.

У профільних структурах навіть заявили, що не розраховували на такий швидкий темп відновлення. Тепер в готелях вже багато туристів, і гостро потрібні співробітники.

Всесвітня рада з подорожей і туризму (WTTC) раніше повідомляла, що близько 1,2 мільйона робочих місць у секторі туризму та подорожей залишаються незаповненими у 27 країнах Євросоюзу. Це може призвести уповільнити відновлення сектора.

"У 2021 році, коли уряди почали послаблювати обмеження на поїздки й довіра мандрівників підвищилася, прямий внесок сектора в економіку ЄС відновився на 30,4% і відновилося 571 000 робочих місць", — йдеться у заяві WTTC.

Там закликали влади країн ЄС вжити термінових заходів у зв'язку з такою проблемою, а приватний бізнес повинен забезпечити співробітникам конкурентні зарплати й прийнятні умови роботи.

Також ми писали, що половина готелів Київської області не відкрилися після окупації.