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Медицинская помощь украинским беженцам в Израиле заморожена: причины

Пятница 25 августа 2023 14:56
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Медицинская помощь украинским беженцам в Израиле заморожена: причины Фото: Украинские беженцы в Израиле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Израиля заявило, что не смогло продолжить выплаты медицинского страхования и социальной помощи для 14 тысяч украинских беженцев из-за нехватки финансирования. На прошлой неделе поддержку продлили до конца 2023 года.

Министерства отказываются предоставлять услуги беженцам до получения средств, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на timesofisrael.com.

Отмечается, что судья Офер Гроскопф назначил слушания по этому поводу, но не распорядился возобновить лечение, которое прекратили из-за дефицита бюджета.

Министерства здравоохранения, социального обеспечения и внутренних дел отказываются предоставлять услуги беженцам, пока они не получат в свой бюджет 40 млн шекелей (11 млн долларов).

"Несмотря на приложенные усилия, источник средств не был найден, а необходимые бюджеты еще не завершены, чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь гражданам Украины, включая предоставление лечения, которое уже назначено или начато", – сообщили суду в правительстве.

На прошлой неделе после двухнедельного перерыва власти согласились продлить помощь украинцам, по крайней мере, до конца этого года.

С начала войны в Украине Израиль предоставил базовые медицинские услуги украинским беженцам.

"Чиновники говорят, что любой, кто нуждается в неотложной помощи, получит ее, как и любой без официального статуса в Израиле. Но беженцам, нуждающимся в реабилитации после травм или страдающих серьезными болезнями, придется подождать", – писало издание Haaretz.

Украинцы, приехавшие в Израиль, смогут остаться в Израиле до конца войны полностью легально , сообщал РБК-Украина посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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