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Медична допомога українським біженцям в Ізраїлі заморожена: причини

П'ятниця 25 серпня 2023 14:56
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Медична допомога українським біженцям в Ізраїлі заморожена: причини Фото: Українські біженці в Ізраїлі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Ізраїлю заявив, що не зміг продовжити виплати медичного страхування та соціальної допомоги для 14 тисяч українських біженців через брак фінансування. Минулого тижня підтримку продовжили до кінця 2023 року.

Міністерства відмовляються надавати послуги біженцям до отримання коштів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на timesofisrael.com.

Зазначається, що суддя Офер Гроскопф призначив слухання з цього приводу, але не розпорядився відновити лікування, яке припинили через дефіцит бюджету.

Міністерства охорони здоров’я, соціального забезпечення та внутрішніх справ відмовляються надавати послуги біженцям, доки вони не отримають у свій бюджет 40 млн шекелів (11 млн доларів).

"Незважаючи на докладені зусилля, джерело коштів не було знайдено, а необхідні бюджети ще не завершені, щоб продовжувати надавати медичну допомогу громадянам України, включаючи надання лікування, яке вже призначено або розпочато", – повідомили суду в уряді.

Минулого тижня після двотижневої перерви влада погодилася продовжити допомогу українським принаймні до кінця цього року.

Із початку війни в Україні Ізраїль надав базові медичні послуги українським біженцям.

"Чиновники кажуть, що будь-хто, хто потребує невідкладної допомоги, отримає її, як і будь-хто без офіційного статусу в Ізраїлі. Але біженцям, які потребують реабілітації після травм або страждають на серйозні хвороби, доведеться почекати", – писало видання Haaretz.

Українці, які приїхали до Ізраїлю, зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни повністю легально, повідомляв РБК-Україна посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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