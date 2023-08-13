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В Израиле прекратили финансировать медстрахование украинских беженцев: детали

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Воскресенье 13 августа 2023 16:58
В Израиле прекратили финансировать медстрахование украинских беженцев: детали Фото: Украинские беженцы в Израиле (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

На этой неделе в Израиле было прекращено бесплатное медицинское обслуживание около 14 000 украинских беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на местную газету Haaretz.

С началом войны в Украине Израиль предоставил базовые медицинские услуги украинским беженцам в возрасте до 60 лет, а также 3400 беженцам в возрасте от 60 лет.

Однако на этой неделе "без предварительного предупреждения" закончилось медицинское обслуживание около 14 000 проживающих в Израиле беженцев из Украины, пишет издание.

"Официальная причина: Министерство финансов задержало финансирование, а разные министерства обвиняют друг друга в том, что они не запросили деньги вовремя (на медицинское обслуживание украинцев – ред.). Чиновники говорят, что любой, кто нуждается в неотложной помощи, получит ее, как и кто-либо без официального статуса в Израиле. Но беженцам, нуждающимся в реабилитации после травм или страдающих серьезной болезнью, придется подождать", – говорится в публикации.

Между тем прерывание услуг негативно влияет на наиболее тяжелобольных беженцев, отмечают в статье.

"В апреле генеральный директор канцелярии премьер-министра обратился с просьбой о долгосрочном продлении виз для беженцев, которые к тому времени должны были обновляться ежемесячно, заявив, что социальные и медицинские льготы будут действовать до конца года. Однако помощь со временем сократили и сосредоточились преимущественно на медицинских услугах и медицинском страховании для нуждающихся", – пишет газета Haaretz.

Министерство благосостояния Израиля призвало казначейство выделить деньги на эти цели. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал страну вернуть помощь и упразднить решение о прекращении финансирования.

Министр финансов Бецалель Смотрич пообещал, что "никто не останется без медицинского страхования".

Отметим, сейчас в Израиле не наблюдаются массовых приездов новых беженцев из Украины. А те, кто уже приехал в страну, смогут остаться в Израиле до конца войны полностью легально, сказал РБК-Украина посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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