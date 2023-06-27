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Намерены вернуться в Украину. С какими проблемами сталкиваются украинские дети в ЕС

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 08:30
Намерены вернуться в Украину. С какими проблемами сталкиваются украинские дети в ЕС Фото: Обучение онлайн (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

За год войны большинство украинских беженцев нашли убежище в 44 европейских странах. Только в Восточной Европе сейчас 1,9 млн беженцев из Украины.

С какими трудностями сталкиваются украинские дети в странах прибежища, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на unesco.org.

Украинские дети мало посещают местные школы

В ЮНЕСКО оценили, в насколько беженцы включены в систему школьного образования в 7 странах: Польше, Болгарии, Чехии, Молдове, Словакии, Венгрии и Румынии. По состоянию на июнь 2023 года там принимают 1 902 685 украинских беженцев.

Согласно отчетам УВКБ ООН, которые периодически велись в течение последних шести месяцев, 65% украинских беженцев заявили о намерении остаться в принимающей стране. В связи с этим включение детей из Украины в местные системы образования становится для правительств принимающих стран ключевым вопросом, чтобы обеспечить интеграцию и подготовку украинских учеников к будущему.

При этом в среднем 6 из 10 украинских детей (57%) не учатся в школах принимающей страны. Обучение в украинских школах онлайн часто недостаточно для качественного образования.

Намерены вернуться в Украину. С какими проблемами сталкиваются украинские дети в ЕСФото: Большинство детей беженцев учатся онлайн (gettyimages.com)

Основная проблема школьников – незнание языка преподавания

Украинские семьи во всех семи странах назвали язык основным препятствием для обучения в школах. Например, в Венгрии 6 из 10 украинских беженцев не говорят по-венгерски, а в Румынии этот показатель составляет более 7.

В связи с этим принимающие страны приняли меры для смягчения этих барьеров. Например, в Румынии украинских школьников освободили от сдачи госэкзамена при переходе в 9 класс.

Также называются другие проблемы, которые мешают посещению школ: физические возможности, нехватка учителей. Детям не хватает школьных принадлежностей и ноутбуков.

Сколько детей учатся в школах принимающих стран

Больше всего детей беженцев пошли в школы в Польше. Всего в этой стране находятся 992670 беженцев, из них 33% – дети школьного возраста. Из них в школы были зачислены 55% (181 770), а 27% используют Всеукраинскую школу онлайн. В Польше детям не хватает школьных принадлежностей и компьютерной техники.

В Чехии из 341 417 беженцев 28% – дети. В местные школы пошли 54% (51 282). Для учебы детям не хватает школьных принадлежностей, компьютерной техники и языковых курсов.

В Болгарии проживают 169575 украинских беженцев. Из них 38% детей школьного возраста. В декабре 2022 года в болгарских школах обучалось 2250 детей (3%). Около 400 детей также посещали курсы языковой поддержки.

В Румынии из 131 462 беженцев дети школьного возраста составляют 26%. По состоянию на март 2023 года в румынских школах учились 4008 украинских детей (11%). 71% используют платформу онлайн-школы в Украине. Проблемы с зачислением в школы объясняются языковым барьером, намерением вернуться в Украину. При этом нужна поддержка: языковые курсы, транспорт, ноутбуки, доступ в интернет.

Намерены вернуться в Украину. С какими проблемами сталкиваются украинские дети в ЕСФото: Урок физкультуры в польской школе (gettyimages.com)

В Словакии нашли убежище 102 090 украинцев. Детей школьного возраста среди них – 25%. В школу пошли 59% детей (15 000). Образование для детей-беженцев со статусом временной защиты не является обязательным. Среди проблем называются языковой барьер и отсутствие физической подготовки в школах. Дети нуждаются в курсах языка и ноутбуках.

В Венгрии получили защиту 52 335 беженцев из Украины. Среди них 34% – дети школьного возраста (4965). В детсады и школы пошли 7975 детей (28%). Основная проблема – языковой барьер. Дети также нуждаются в языковых курсах, ноутбуках и школьных принадлежностях.

В Молдове зарегистрированы 109 645 беженцев из Украины. Детей школьного возраста – 44%. В школу пошли только 4% (1862). 62% посещают онлайн-занятия из украинской школы. Основные препятствия для образования – языковой барьер и намерение вернуться в Украину.

Напомним, мы писали, что в Германии дети будут учить украинский язык в школах.

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