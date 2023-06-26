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Первый город. В Германии дети будут учить украинский язык в школах

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 16:04
Первый город. В Германии дети будут учить украинский язык в школах Фото: Украинские дети в Германии, Гамбург (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В немецком городе Гамбург внедряют изучение украинского языка и литературы в следующем учебном году. Преподавание начнется с 6 классов.

Обучение украинскому языку как иностранному будет предложено в каждом районе города, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую ассоциацию "Ukrainian Future"

В Гамбурге с 2023-2024 учебного года украинский язык получает официальный статус иностранного языка, который можно выбрать для изучения в средней школе с 6 класса, отмечается в объявлении организации. Уроки будут рассчитаны как на недавно приехавших детей, так и на тех, которые родились или проживают в Германии давно.

Предлагается два варианта изучения языка:

  • украинский язык как язык по происхождению – будет изучаться как дополнительный предмет с оценкой в табеле;
  • украинский язык как второй или третий иностранный язык – заменит один из других иностранных языков.

Для учащихся будет возможность сдать выпускной экзамен, что позволит повысить академические возможности и получить хорошую оценку в табеле.

Отмечается, что места обучения еще не определены, поскольку соответствующее ведомство Schulbehörde еще не знает количества детей, которые останутся в следующем году.

В каждом районе города определены по две школы, где учащимся предложат изучение украинского языка во второй половине дня трижды в неделю. Обучение может проводиться в группах, объединяющих учащихся всех возрастов, например, 5 и 6 классы.

Для организации обучения в школе нужно собрать 15 подписей родителей. Schulbehörde рассматривает возможность создания большего количества мест при большом количестве заявлений.

Как отмечают в ассоциации, изучение украинского языка в школах является инициативой Гамбурга, а не всеобщей программой в стране. Пока есть большой запрос от родителей, поэтому группы желающих соберутся.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы меняют правила в других странах.

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