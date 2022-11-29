Масштабные вызовы. Выдержит ли "УЗ" новый блекаут и что нужно знать пассажирам

За последние месяцы Украина пережила несколько массированных ракетных атак со стороны РФ, повлекших повреждение объектов энергетики. 23 ноября последствия очередной атаки были более масштабными, чем предыдущие.

Большинство областей Украины временно погрузились в темноту. При этом возникли проблемы с отоплением, водоснабжением, мобильной связью. С масштабным вызовом также столкнулась железная дорога. Движение поездов на большинстве направлений было парализовано из-за обесточивания тяговых подстанций.

Учитывая то, что враг планирует и дальше атаковать объекты энергетики Украины, возникает вопрос – сможет ли железная дорога работать в чрезвычайных энергетических условиях? Этот сверхсложный вызов для "Укрзализныци" и пассажиров анализирует в колонке для TRAVEL РБК-Украина автор влога "Железные магистрали" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

Перевозчик последней надежды. УЗ возит пассажиров в сверхсложные времена

Любые внештатные ситуации, влияющие на ритмичность перевозок, выливаются для железной дороги в миллионный ущерб. Известно, что у перевозчика прибыли только за счет доставки грузов. Поэтому остановка грузового движения – это недополученные оборотные средства для обеспечения работы всего железнодорожного комплекса.

В случае с пассажирскими перевозками, имеющими низкую рентабельность, "УЗ" могла бы ограничить пассажирские рейсы до минимального значения. Это позволило перевести имеющуюся тепловозную тягу для первоочередного обеспечения доставки грузов. Однако "УЗ" оставляет за собой статус перевозчика последней надежды и продолжает возить пассажиров.

23 ноября во время блекаута "УЗ" сообщила об обесточении ряда направлений и железнодорожных узлов: в Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Кстати, тогда впервые с 24 февраля остановилось движение поездов по Киеву и области. Постепенно количество отстававших от графика рейсов росло. И 24 ноября их насчитывалось 80.

Опоздание составляло от 1 до 8 часов. Некоторые поезда задержались на 12-14 часов. Выяснилось, что поезда стояли на станциях в ожидании резервных тепловозов. Внеплановые остановки затягивались на 2-4 часа на разных станциях, постепенно накапливалось время опоздания того или иного поезда. Это говорит о том, что железная дорога работает на грани своих возможностей.

Фото: Из-за прошлых обстрелов агрессора поезда курсировали с опозданием (РБК-Украина/Виталий Носач)

По данным Министерства инфраструктуры Украины, сеть электрифицированной железной дороги насчитывает более 9 тысяч километров. Если случится масштабное обесточивание магистрали, на смену электровозам должны прийти тепловозы. Инвентарный парк тепловозов "УЗ" составляет 1944 единицы. По данным из открытых источников, в исправном состоянии находятся только 200 магистральных теплотягов из 600. Поэтому в случае масштабного блекаута половина поездов будут стоять в очереди в ожидании резервного локомотива.

Это, по сути, уже происходит сейчас. 23-24 ноября десятки пассажирских поездов не могли ехать по графику из-за отсутствия магистральных теплотягей. В работе можно задействовать маневровые локомотивы, но они способны работать только на коротких участках и имеют ограничения по весу поезда. Таким образом, становится ясно, что "УЗ" исчерпывает свои технические возможности для обеспечения движения поездов в штатном режиме.

Проще говоря, поезд, который должен был находиться в пути 16 часов, будет ехать вдвое медленнее. Чтобы стабилизировать ситуацию и держать оптимальное время движения поездов, железной дороге придется идти на непопулярные шаги. Первый вариант и самый простой – отмена определенной части пассажирских поездов. Второй вариант – временная корректировка расписания и уменьшение количества вагонов в пассажирских поездах.

Таким образом, можно будет собирать в один поезд несколько разных составов под одним теплотягом. Если говорить о скором, системном решении проблемы дефицита тепловозной тяги, то "Укрзализныця" должна расконсервировать локомотивы из базы запаса и брать в аренду локомотивы в других странах. Это могут быть Латвия, Литва и Казахстан, где такой же стандарт колеи, как в Украине, и одинаковые модели теплотяг.

Задержка поездов. Произошедшее после обстрелов 23 ноября

24 ноября количество выбившихся из расписания поездов увеличилось до 80. Больше всего проблем было с поездом № 711 Краматорск-Киев, где системы жизнеобеспечения зависят от электропитания. Экспресс задерживался в пути почти на 13 часов.

Фото: 23-24 ноября десятки пассажирских поездов не могли ехать по графику из-за отсутствия магистральных теплотягов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Чтобы минимизировать задержки поездов и вернуть их в движение по расписанию, некоторые маршруты были сокращены. В частности, такие ограничения коснулись поездов:

№17/18 Харьков-Ужгород;

№4/3 Запорожье-Ужгород;

№41/42 Днепро-Трускавец и других.

Их маршруты ограничили станцией Львов. Пассажиров, следовавших дальше, пересаживали на другие поезда.

Как я уже говорил, опоздание некоторых поездов достигало 12-14 часов, а пассажиры в итоге провели в пути более одних суток. Как накапливается время задержки и возможно ли минимизировать потери времени?

В качестве примера приведу детали моей поездки из Харькова в Умань поездом № 65. За несколько часов до отправления в Харькове и области пропало электричество. Потому поезд с начальной станции отправился под теплотягом. До Днепра мы доехали с опозданием на 2,5 часа. Далее поезд простоял в ожидании резервного теплотяга 3 часа. Следующая остановка продолжительностью 4 часа была на станции Пятихатки-Стыкова. Также пассажирский состав ожидал тепловоз.

Оказалось, что на участке Пятихатки-Знамянка работал только один резервный локомотив. Он по очереди доставлял прибывающие на станцию поезда. Но проблема была не только в необходимости ждать прибытия резервной тяги.

Когда поезд двигался по маршруту, на отдельных участках не работали средства управления движением – стрелки, светофоры, заграждения на переездах. Потому поезд двигался с уменьшенной скоростью до 20-40 километров в час. Когда поезд Харьков-Умань прибыл на станцию имени Шевченко, опоздание составляло около 14 часов. К конечной станции поезд прибыл около 12 часов ночи вместо 10 часов утра.

Как железной дороге уберечься от проблем из-за блекаутов

Напомню, что от подобных форс-мажоров страдает финансовая база железной дороги и нужно искать рычаги минимизации потерь.

Видео: Выдержит ли Укрзализныця новые блекауты (youtube.com/"Железные Магистрали")

Возвращаясь к истории с поездом Харьков-Умань отмечу, что для доставки только одного поезда было задействовано на разных участках шесть разных тепловозов, привлекались дополнительные силы железнодорожников. Это означает, что от основной работы оторваны специалисты и технические средства. Учитывая, что нас с высокой вероятностью ждут новые блекауты, железные дороги стоит пересмотреть принцип обеспечения и организации пассажирских перевозок.

Первое, что приходит на ум – это уменьшение количества поездов. Но учитывая кризисную ситуацию в стране, такой шаг приведет к социальному напряжению среди населения. Другой вариант – временное сокращение схем поездов, то есть уменьшение количества вагонов до 8-9.

В случае чрезвычайной ситуации, подобной 23-24 ноября, это позволит формировать на узловых станциях из нескольких составов один поезд. Соответственно, понадобится один резервный тепловоз и одна локомотивная бригада.

Но пассажирам также следует готовиться к чрезвычайным ситуациям во время путешествия. Если впереди вас ждет поездка за сотни километров, стоит брать в дорогу запас еды и питьевой воды. Ведь не на всех станциях можно найти продукты, а имеющиеся магазины могут не работать из-за отсутствия электричества.

25 ноября ситуация стабилизировалась, и после этого уже нет поездов с отставанием на 12-14 часов, как это было раньше. Тогда работникам железной дороги пришлось планировать движение поездов в авральном режиме: корректировались маршруты, менялись направления, пассажиров пересаживали на другие поезда.

Очередной блекаут оказался для железной дороги сверхсложным. Ведь энергообеспечение исчезло почти по всем регионам. По данным "УЗ", с начала обесточивания сети остановились 80 пассажирских поездов. Такого масштабного вызова для железнодорожников еще не было. Поэтому последствия очередной ракетной атаки на энергосеть почувствовали многие пассажиры. Какого-либо "целительного рецепта" на такие случаи в будущем нет.

Фото: 25 ноября ситуация стабилизировалась, и после этого поезда уже не отстают на 12-14 часов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Что может произойти при следующем блекауте и чего ждать пассажирам

В случае повторения блекаута, как 25 ноября, движение по железной дороге снова будет останавливаться. Но последствия обесточивания железной дороги можно минимизировать.

Последняя чрезвычайная ситуация показала, что железным дорогам не хватает магистральных тепловозов. Поэтому для тяги используются маневровые тепловозы, которые могут работать только на коротких участках. Это приводит к задержке поездов в пути на 10-12 часов. Пока ситуация без стабилизации железной дороги стоит сократить схемы поездов до 8-9 вагонов. Это касается направлений, где заполненность поездов составляет 50-60%.

Таким образом, в случае необходимости, можно будет формировать на станциях, где задерживаются поезда, двухгрупповые составы, и привлечь для тяги один магистральный тепловоз. Это минимизирует задержки и расход ресурсов. Что касается маршрутов, обслуживающих электропоезда класса ИС+, то требуется резерв из вагонов локомотивной тяги.

В случае обесточивания сети пассажиры будут пересаживаться в резервный состав. Возможно, время ожидания в таком случае будет составлять 2-3 часа, но следующее время пассажиры проведут в вагонах с отоплением, а не будут ехать в холодном салоне электропоезда 10 часов.

Пассажирам, отправляющимся в путешествие по железной дороге, нужно учитывать возможные задержки в пути, которые могут достигать 14 часов. Поэтому стоит позаботиться о запасе провизии и других вещей, которые могут пригодиться во время длительного путешествия.

Напомним, мы писали, возродят ли уникальную узкоколейку в Ровенской области.

Также сообщалось, как старая железная дорога изменит связи между странами.