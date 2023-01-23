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Массовые отказы. В Турции россиянам ограничивают виды на жительство: детали

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Понедельник 23 января 2023 17:57
Массовые отказы. В Турции россиянам ограничивают виды на жительство: детали Фото: Туристы в Турции (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Гражданам России, которые в последние недели переехали в Турцию, отказывают в разрешениях на проживание.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

С 26 декабря гражданам России, выехавшим из РФ после вторжения в Украину и военной мобилизации, было отказано в разрешениях на краткосрочное проживание с целью туризма в нескольких городах, говорится в отчете.

"Нам сказали, что, независимо от того, какие документы мы предоставим, россиянам теперь не выдают вид на жительство", — рассказала журналистам Екатерина, которая вместе с мужем переехала из Москвы в турецкий город Фетхие.

Министерство иностранных дел Турции и иммиграционные власти страны пока не комментировали этот вопрос.

В прошлом году 153 тысячи граждан России получили разрешение на временное проживание в Турции. Таким образом, россияне стали крупнейшей среди других национальностей группой, получившей этот документ, сообщало ранее РБК-Украина.

По данным миграционной службы Турции, около 86% видов на жительство, полученных россиянами, были на срок до года. Краткосрочное разрешение на проживание в целях туризма позволяет посетителям оставаться в Турции до года и свободно приезжать и уезжать из страны. Разрешение на проживание дает право россиянам открывать счет в местных банках или относить детей к местным школам.

Гражданам России, не имеющим вида на жительство, разрешается находиться в Турции только в качестве туристов: максимальный срок пребывания составляет 60 дней подряд в течение шести месяцев.

Отметим, после введения Европой санкций против России из-за войны в Украине Турция аналогичных ограничений не вводила. Наоборот: россиянам дают "зеленый свет" на покупку недвижимости и ведение бизнеса в стране.

Между тем многие другие страны, особенно ориентированные на туризм, продолжают принимать россиян.

Однако из-за санкций ЕС поездки россиян в Европу обвалились на 90%.

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