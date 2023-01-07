Из-за санкций и войны. Россияне массово подают заявки на проживание в Турции

Россияне стали крупнейшей группой иностранцев в Турции с видами на жительство в 2022 году. Годом ранее они были лишь на шестом месте по этому показателю в стране. С началом вторжения РФ в Украину россияне массово подают заявки на постоянное жительство в Турции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Nordic Monitor.

"Турция становится убежищем, в частности, для богатых россиян, которым пришлось покинуть западные страны из-за санкций после вторжения России в Украину. Также бегущие от войны россияне предпочитают Турцию", – пишет издание.

Количество видов на жительство возросло еще и потому, что турецкое правительство настойчиво и неоднократно заявляло о том, что не будет участвовать в западных санкциях против России, несмотря на развязанную РФ войну.

Чаще всего за разрешениями на краткосрочное проживание обращались иностранцы, владеющие недвижимостью в Турции, и туристы, желающие продлить пребывание в стране. Также – студенты и другие категории граждан.

Россиян с видами на проживание в стране к концу года было 145 715 – более чем вдвое больше 2021 года – 65 121. За россиянами идут граждане Ирака, Туркменистана и Сирии.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, увидел возможность получить прибыль (от пребывания россиян – ред.). Поэтому он предложил им "спасательный круг", чтобы помочь преодолеть ограничения и санкции. Возвращаясь домой с саммита НАТО в Брюсселе, в марте 2022 года призвал российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями, перенести свои предприятия в Турцию", – пишут на сайте.

Также россияне все еще могут по простой процедуре ввозить в Турцию наличные деньги. В статье Bloomberg в сентябре указывалось, что "таинственные денежные потоки" в Турцию выросли до рекордных значений, увеличившись на 5,5 миллиарда долларов только в июле, доведя общую сумму за первые семь месяцев 2022 года до 24,4 миллиарда долларов.

В прошлом месяце Россия согласилась отложить выплату долга Турции за газ в размере 20 миллиардов долларов до следующего года. Многие политические обозреватели считают, что накануне президентских выборов в 2023 году Путин даже мог предоставить Эрдогану необходимую финансовую помощь, чтобы тот переизбрался снова.

Напомним, в Турции за ближайшие годы планируют завершить глобальный проект превращения Стамбула в остров.